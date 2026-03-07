Israel: Prăbușirea regimului din Iran ar putea veni într-o clipă. Confuzie și lupte de putere Pezeshkian-IRGC, iar Rusia și China nu intervin

Deși pare departe, prăbușirea regimului din Iran ar putea veni într-o clipă, a declarat un oficial israelian citat de Canal 12. Acesta se bazează pe faptul că în armată domnește confuzia, că au început lupte intense pentru putere, ceea ce nu se întâmpla până la eliminarea lui Khamenei, mai ales între președintele Pezeshkian și Gardienii Revoluției (IRGC), dar și pe constatarea că marii aliați ai dictaturii de la Teheran, regimul comunist chinez și cel din Rusia fug de actuala putere iraniană.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu se întâlnește în această seară cu ministrul Apărării, Israel Katz, și cu șefii serviciilor de securitate, relatează Canalul 12, în contextul în care se spune că Israelul este „optimist” în ceea ce privește posibilitatea prăbușirii regimului iranian.

„Nu există un termen limită pentru campanie”, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru publicația respectivă. „Atâta timp cât prețul plătit de frontul intern continuă să scadă și nu există pierderi pentru SUA, Israelul și SUA continuă cu toată forța.”

Dacă campania împotriva regimului continuă, oficialii israelieni cred că prăbușirea regimului din Iran este o posibilitate, relatează Canalul 12.

„Suntem optimiști în ceea ce privește capacitatea de a provoca prăbușirea regimului”, spune un oficial al serviciilor de securitate. „Este vânat în fiecare zi. Este încet-încet devorat din interior. În interiorul regimului, există confuzie și lupte pentru putere care nu au existat de decenii.”

Oficialul mai spune că „Rusia și China fug de el și nu intervin. Acest regim își strică relațiile cu vecinii și își rupe treptat legăturilor cu vecinii, pe lângă presiunea economică și sancțiunile continue.”

Prăbușirea regimului, spune oficialul, „pare aparent departe, dar ar putea veni într-o clipă”.

Oficialii israelieni identifică dezacorduri puternice între înalții oficiali iranieni, după eliminarea lui Khamenei, în special între președintele Masoud Pezeshkian și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, potrivit publicației.

Există, de asemenea, o deconectare între conducerea militară și forțele de pe teren și o lipsă de coordonare în procesul decizional între conducerea superioară.