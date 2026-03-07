Ofițeri iranieni își abandonează posturile și recrutează trupe

Mai mulți soldați iranieni care au vorbit cu publicația Iran International, preluată de The Jerusalem Post au raportat că, de la uciderea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, sâmbătă, a izbucnit confuzie în armata iraniană.

Pe fondul atacurilor israeliene și americane în curs împotriva regimului iranian, unii ofițeri din forțele armate ale regimului islamic și-au abandonat cazărmile, lăsând în urmă soldații aflați sub comanda lor pentru a rămâne în gardă, au declarat mai mulți recruți pentru publicația de opoziție iraniană Iran International.

Soldații care au vorbit cu publicația Iran International au raportat că, de la uciderea fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, sâmbătă, a izbucnit confuzie în cadrul armatei iraniene.

Mai mulți soldați staționați la o bază militară din provincia Lorestan au declarat pentru Iran International că sunt nesiguri în ceea ce privește structura de comandă și sunt neliniștiți de deteriorarea situației de securitate.

Un soldat a declarat publicației că mulți comandanți, temându-se de atacuri, și-au abandonat posturile, lăsând în urmă soldații recrutați fără sprijin.

Unii soldați, temându-se și de atacurile americane și israeliene, au petrecut nopți în zone deschise în afara bazei, de teama de a fi loviți de un atac aerian, a spus soldatul, adăugând că conducerea nu acordă suficientă atenție nevoilor trupelor regulate.

Raportul Iran International vine în contextul în care SUA și Israelul au promis o escaladare a campaniei împotriva regimului iranian.

Duminică, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a promis că Israelul își va intensifica atacurile împotriva Iranului în următoarele zile. Vineri, Forțele Aeriene Israeliene au lansat al 15-lea val de atacuri asupra țintelor iraniene din Teheran și Isfahan.

În timpul atacurilor sale din țară, IDF a declarat că a lovit peste 400 de ținte, inclusiv un „comandant superior al regimului terorist iranian din Teheran”.

Președintele american Donald Trump a declarat, de asemenea, vineri că va accepta doar capitularea necondiționată din partea Republicii Islamice, după ce a declarat joi că „Vrem să luptăm acum mai mult decât o fac ei”.