Trump dă regimului din Iran un ultimatul de 48 de ore. Deschideți Strâmtoarea Ormuz sau distrugem centralele electrice!

Președintele american Donald Trump a dat regimului din Iran un ultimatum de 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, amenințând că în caz contrar va da ordin de atac asupra centralelor electrice din țară, potrivit postării liderului de la Casa Albă.

„Dacă Iranul nu DESCHIDE COMPLET, FĂRĂ NICIO AMENINȚARE, Strâmtoarea Ormuz, în termen de 48 DE ORE de la acest moment exact, Statele Unite ale Americii vor ataca și distruge diversele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris Trump pe Truth Social.

Amenințarea președintelui reprezintă o escaladare notabilă a retoricii, pe măsură ce tensiunile cresc în jurul căii navigabile strategice.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, un punct global de blocare a transportului de petrol și gaze care furnizează aproximativ o cincime din țițeiul mondial, a fost în mare parte limitat de la începutul lunii martie, la scurt timp după începerea războiului cu Iranul.

Postarea lui Trump vine după ce acesta le-a spus reporterilor vineri că redeschiderea strâmtorii ar necesita o „simplă manevră militară”. „Este relativ sigur, dar ai nevoie de mult ajutor în sensul că ai nevoie de nave, ai nevoie de volum”, a spus el. Președintele a adăugat că NATO nu a avut „curajul” de a ajuta SUA în redeschiderea căii navigabile.

„NATO ne-ar putea ajuta, dar până acum nu au avut curajul să o facă, iar alții ne-ar putea ajuta”, a spus Trump. „Dar, știți, nu o folosim. Știți, la un moment dat, se va redeschide singură.”

Vineri, Trump a criticat NATO pe Truth Social, considerând alianța „lașă” și spunând că „se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz”.

Declarația comună a țărilor NATO spune așa: „Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare” și „Salutăm angajamentul națiunilor care se angajează în planificarea pregătitoare”. Declarația a fost semnată de liderii din peste 20 de țări, inclusiv Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Emiratele Arabe Unite.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalațiile de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Hormuz de către forțele iraniene”, se arată în declarație.

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru transportul maritim comercial și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU”, a continuat declarația.

La începutul acestei săptămâni, forțele americane au atacat bazele de rachete antinavă iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz cu bombe antibunker de 5.000 de livre, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).