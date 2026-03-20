România face front comun cu SUA pentru securitatea Strâmtorii Ormuz. Mesajul lui Nicușor Dan

România că se alătură Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei în inițiativele menite să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz, a anunțat președintele Nicușor Dan. Decizia urmărește protejarea libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional, pus recent în pericol de tensiunile din regiune.

Șeful statului a adăugat că implicarea României are scop economic și de securitate, vizând menținerea prețului combustibililor la un nivel suportabil pentru cetățeni. Blocarea strâmtorii ar avea efecte negative majore asupra piețelor energetice globale și asupra economiei mondiale, inclusiv asupra României, potrivit președintelui.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a explicat că România nu se va implica în conflictul din Orientul Mijlociu, acționând exclusiv pentru dezescaladarea tensiunilor și protejarea rutelor comerciale. Nicușor Dan a mai spus că participarea țării la acest demers internațional vizează sprijinirea unui climat stabil, fără implicarea directă în confruntări militare.

„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, mai arată Nicușor Dan.

Șoferii au întâmpinat vineri noi creșteri de preț la pompă, plătind între 15 și 20 de bani mai mult pe litru față de joi. Litrul de benzină standard a depășit pragul de 9 lei, în timp ce motorina, atât standard cât și premium, se apropie de 10 lei, după ce în ultimele zile motorina premium a depășit acest nivel.

În fața acestor majorări, Guvernul analizează măsuri pentru a limita impactul asupra consumatorilor. În paralel, Executivul a anunțat că va majora, începând din aprilie, suma compensată din acciză pentru transportatori. Pentru populația casnică, soluțiile sunt încă în evaluare, iar autoritățile promit detalii în perioada următoare.