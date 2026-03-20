International

România face front comun cu SUA pentru securitatea Strâmtorii Ormuz. Mesajul lui Nicușor Dan

Comentează știrea
Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
Din cuprinsul articolului

România că se alătură Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei în inițiativele menite să asigure securitatea Strâmtorii Ormuz, a anunțat președintele Nicușor Dan. Decizia urmărește protejarea libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional, pus recent în pericol de tensiunile din regiune.

Șeful statului a adăugat că implicarea României are scop economic și de securitate, vizând menținerea prețului combustibililor la un nivel suportabil pentru cetățeni. Blocarea strâmtorii ar avea efecte negative majore asupra piețelor energetice globale și asupra economiei mondiale, inclusiv asupra României, potrivit președintelui.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Nave comerciale Stramtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Precizările președintelui Nicușor Dan

Șeful statului a explicat că România nu se va implica în conflictul din Orientul Mijlociu, acționând exclusiv pentru dezescaladarea tensiunilor și protejarea rutelor comerciale. Nicușor Dan a mai spus că participarea țării la acest demers internațional vizează sprijinirea unui climat stabil, fără implicarea directă în confruntări militare.

Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie
Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie
Ce i-a transmis Chuck Norris lui Viktor Orban în momentul în care cei doi s-au întâlnit
Ce i-a transmis Chuck Norris lui Viktor Orban în momentul în care cei doi s-au întâlnit

„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, mai arată Nicușor Dan.

Cât a ajuns să coste motorina în România

Șoferii au întâmpinat vineri noi creșteri de preț la pompă, plătind între 15 și 20 de bani mai mult pe litru față de joi. Litrul de benzină standard a depășit pragul de 9 lei, în timp ce motorina, atât standard cât și premium, se apropie de 10 lei, după ce în ultimele zile motorina premium a depășit acest nivel.

În fața acestor majorări, Guvernul analizează măsuri pentru a limita impactul asupra consumatorilor. În paralel, Executivul a anunțat că va majora, începând din aprilie, suma compensată din acciză pentru transportatori. Pentru populația casnică, soluțiile sunt încă în evaluare, iar autoritățile promit detalii în perioada următoare.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:32 - Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie
22:25 - Jurnalistă de limbă spaniolă din Tennessee, eliberată după două săptămâni petrecute în custodia ICE
22:16 - Vouchere de 700 de lei pentru elevii din România. Pașii necesari pentru acordarea sprijinului financiar
22:03 - SUV-ul chinezesc, care rivalizează cu Range Rover, la un preț surprinzător de mic
21:57 - Cum influențează designul scaunului directorial imaginea și autoritatea unui lider în 2026
21:46 - „Cartierul Justiției” pune presiune pe bugetul statului. România plătește dobânzi uriașe pentru împrumutul luat de la...

HAI România!

Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Cum și a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier
Dan Andronic, amintiri legate de actualul premier

Proiecte speciale