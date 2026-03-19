Cinci state europene și Japonia, gata să asigure securitatea în Strâmtoarea Ormuz

Cinci state europene – Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Marea Britanie – au anunțat joi, într-o declarație comună alături de Japonia, că sunt pregătite să contribuie la eforturile pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice, potrivit Reuters și AFP.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță a navelor prin strâmtoare”, se arată în declarația comună. Documentul precizează și că țările implicate salută participarea altor state la planificarea acestor măsuri.

Cele șase țări, dintre care cinci sunt membre ale G7, solicită Teheranului să înceteze imediat acțiunile. „Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalațiilor petroliere și gaziere, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz”, se arată în comunicat.

Apelul vine după atacurile asupra instalațiilor de gaz de la Ras Laffan, din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaz natural lichefiat. Statele semnatare cer oprirea imediată a atacurilor asupra infrastructurii civile din regiune.

Cele șase state anunță că vor colabora cu țări producătoare pentru a crește producția și a limita volatilitatea piețelor energetice. „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice”, se arată în declarație.

Paralizarea aproape totală a acestei rute, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială de petrol, a dus la scumpiri pe piețele internaționale. Agenția Internațională a Energiei a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele strategice și a anunțat că poate suplimenta cantitățile.

Iranul a permis trecerea unor nave din state considerate aliate și a avertizat că le va bloca pe cele din țări ostile. În prezent, mii de nave și echipaje rămân blocate în zonă.

Organizația Maritimă Internațională desfășoară o reuniune de urgență la Londra, unde sunt analizate măsuri pentru reluarea în siguranță a traficului naval. Declarația comună coincide cu vizita premierului japonez Sanae Takaichi la Casa Albă, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump.