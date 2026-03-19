Cinci state europene și Japonia, gata să asigure securitatea în Strâmtoarea Ormuz

Nave Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Cinci state europene – Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Marea Britanie – au anunțat joi, într-o declarație comună alături de Japonia, că sunt pregătite să contribuie la eforturile pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice, potrivit Reuters și AFP.

Statele semnatare au anunțat că pot interveni pentru securizarea traficului naval în Strâmtoarea Ormuz

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță a navelor prin strâmtoare”, se arată în declarația comună. Documentul precizează și că țările implicate salută participarea altor state la planificarea acestor măsuri.

Declarația comună condamnă atacurile Iranului asupra navelor și infrastructurii energetice

Cele șase țări, dintre care cinci sunt membre ale G7, solicită Teheranului să înceteze imediat acțiunile. „Condamnăm în termenii cei mai fermi recentele atacuri lansate de Iran împotriva navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, în special a instalațiilor petroliere și gaziere, precum și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz”, se arată în comunicat.

Apelul vine după atacurile asupra instalațiilor de gaz de la Ras Laffan, din Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori de gaz natural lichefiat. Statele semnatare cer oprirea imediată a atacurilor asupra infrastructurii civile din regiune.

Filip Pavic, debut istoric pentru Bayern Munchen în Liga Campionilor. Ce record a doborât
Vom avea, într-o săptămână, un set de măsuri pentru carburanți, promite Nicușor Dan

Cele șase state anunță că vor colabora cu țări producătoare pentru a crește producția și a limita volatilitatea piețelor energetice. „Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice”, se arată în declarație.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea prețurilor globale la petrol și gaze

Paralizarea aproape totală a acestei rute, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială de petrol, a dus la scumpiri pe piețele internaționale. Agenția Internațională a Energiei a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele strategice și a anunțat că poate suplimenta cantitățile.

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Wikipedia

Iranul a permis trecerea unor nave din state considerate aliate și a avertizat că le va bloca pe cele din țări ostile. În prezent, mii de nave și echipaje rămân blocate în zonă.

Reuniune de criză la Londra pentru securizarea traficului maritim în regiune

Organizația Maritimă Internațională desfășoară o reuniune de urgență la Londra, unde sunt analizate măsuri pentru reluarea în siguranță a traficului naval. Declarația comună coincide cu vizita premierului japonez Sanae Takaichi la Casa Albă, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump.

Georgescu și Bolojan, două “păpuși”. Între trădare și șantaj
Analiză pe cadrele cu Nicușor Dan
Acuzații ce vizează politicienii de la nivel înalt „Acești oameni au înrobit România”

