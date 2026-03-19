Parlamentul Iranului analizează introducerea unor taxe pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz

Parlamentul Iranului discută în aceste zile o inițiativă legislativă care ar putea modifica semnificativ regulile de tranzit maritim într-una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, Strâmtoarea Ormuz, conform informațiilor furnizare de channelnewsasia.com..

Potrivit informațiilor publicate de agenția de presă ISNA, propunerea vizează introducerea unor taxe pentru navele comerciale care trec prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră strategică pentru transportul global de petrol și mărfuri.

Inițiativa este analizată în contextul preocupărilor economice ale autorităților iraniene, care caută noi surse de venit într-un climat internațional complex. Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct esențial pentru comerțul global, fiind traversată zilnic de numeroase nave comerciale și petroliere.

Conform datelor prezentate de ISNA, parlamentarii iranieni analizează posibilitatea de a transforma această rută maritimă într-o sursă directă de venit pentru stat. Propunerea prevede ca statele ale căror nave utilizează strâmtoarea să achite taxe către autoritățile iraniene.

„Parlamentul Iranului discută o propunere controversată de a impune taxe pe tranzitul navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz”, se arată în raportul agenției ISNA.

Planul vine într-un moment în care autoritățile de la Teheran încearcă să valorifice poziția geostrategică a țării. Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai sensibile zone maritime din lume, având un rol crucial în transportul resurselor energetice din regiunea Golfului Persic către piețele internaționale.

Potrivit propunerii aflate în dezbatere, taxele ar urma să fie aplicate tuturor navelor comerciale care tranzitează zona. Statele sub pavilionul cărora operează aceste nave ar deveni responsabile pentru plata sumelor stabilite de autoritățile iraniene.

„Potrivit planului discutat, țările ale căror nave tranzitează strâmtoarea vor fi obligate să plătească taxe autorităților iraniene pentru utilizarea acestei rute ca traseu sigur”, conform aceleiași surse.

Autoritățile analizează și mecanismele prin care aceste taxe ar putea fi colectate, precum și modul în care ar putea fi implementate fără a afecta fluxul continuu al traficului maritim. Nu au fost comunicate, până în acest moment, detalii privind valoarea posibilă a taxelor sau momentul aplicării lor.

Discuțiile din parlamentul iranian au atras deja atenția comunității internaționale, în special a companiilor din sectorul transportului maritim.

Reprezentanți ai industriei avertizează că o astfel de măsură ar putea genera costuri suplimentare pentru operatorii de transport și ar putea influența prețurile bunurilor transportate pe această rută.

„Inițiativa parlamentară iraniană a atras deja atenția comunității internaționale și a investitorilor din domeniul transportului maritim”, potrivit informațiilor citate.

Strâmtoarea Ormuz a fost în trecut scena unor tensiuni și incidente între forțele navale din regiune și cele occidentale, ceea ce amplifică preocupările legate de securitate și stabilitate. În acest context, propunerea legislativă este analizată nu doar din perspectivă economică, ci și din punct de vedere geopolitic.

Pe lângă componenta financiară, dezbaterile includ și chestiuni legate de securitatea navigației și controlul traficului maritim. Zona este considerată una sensibilă, iar orice modificare a regulilor de tranzit ar putea avea implicații asupra echilibrului regional.

„Analiza include și discuții privind securitatea navei și controlul maritim, într-o zonă deja marcată de incidente anterioare între forțele regionale și flotele occidentale”, se mai precizează în raport.

În prezent, propunerea se află în faza de dezbatere parlamentară, fără a exista o decizie finală privind adoptarea acesteia. Evoluția discuțiilor va fi urmărită atent de actorii internaționali, având în vedere importanța strategică a Strâmtorii Ormuz pentru economia globală.