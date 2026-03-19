Cât de probabilă e o invazie terestră în Iran. Tot ce se știe până acum

Președintele american Donald Trump analizează posibilitatea de a desfășura mii de soldați americani în Orientul Mijlociu, care ar putea fi folosiți pe teren în Iran, potrivit The New York Post.

Administrația Trump a discutat despre utilizarea forțelor terestre pe țărmurile iraniene pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz și insula Kharg, potrivit Reuters. De asemenea, a fost analizată posibilitatea utilizării trupelor americane pentru a securiza stocul iranian de uraniu puternic îmbogățit, a precizat sursa.

Cu toate acestea, desfășurarea forțelor terestre oriunde în Iran nu este considerată iminentă, au precizat sursele. Acestea au menționat că toate operațiunile luate în considerare ar fi riscante, deoarece ar plasa trupele americane în apropierea rachetelor și dronelor iraniene.

„Nu a existat nicio decizie de a trimite trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump are la dispoziție, cu înțelepciune, toate opțiunile”, a declarat un oficial al Casei Albe citat de Reuters.

„Președintele se concentrează pe atingerea tuturor obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury: distrugerea capacității de rachete balistice a Iranului, anihilarea marinei sale, asigurarea că intermediarii lor teroriști nu pot destabiliza regiunea și garantarea faptului că Iranul nu va putea deține niciodată o armă nucleară”, a adăugat oficialul.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a The New York Post.

Se crede că Pentagonul a autorizat deja desfășurarea de pușcași marini suplimentari și nave de război în Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul continuă să atace petrolierele din apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat The Wall Street Journal.

Secretarul de război Pete Hegseth ar fi autorizat „un element al unui grup amfibiu pregătit și o unitate expediționară atașată de pușcași marini, formată de obicei din mai multe nave de război și 5.000 de pușcași marini și marinari”, a declarat publicația, citând oficiali americani.

USS Tripoli, care seamănă cu un portavion, dar este mai mic și operează mai aproape de țărm, se află, se pare, în drum spre Orientul Mijlociu din Japonia.

Atacurile Iranului asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz au oprit aproape complet tranzitul petrolului prin această cale navigabilă crucială, ducând la creșterea prețurilor petrolului și gazelor.

Săptămâna trecută, Trump a ordonat atacuri aeriene asupra insulei Kharg din Iran, situată la aproximativ 25 de kilometri de coasta iraniană și care controlează 90% din exporturile de țiței iranian.

Trump a declarat că țintele militare au fost „complet distruse” în timpul atacurilor, care au cruțat infrastructura petrolieră a insulei.

Se crede că atât SUA, cât și Israelul sunt dornice să cucerească insula Kharg la un moment dat, în timpul războiului.