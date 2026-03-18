SUA atacă insula Kharg, dar deocamdată evitând instalațiile petroliere

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă fază după ce forțele americane au lovit obiective de pe insula Kharg, principalul nod de export petrolier al Iranului din Golful Persic, potrivit Fox News.

Atacul, care a vizat instalații militare, dar a evitat infrastructura energetică esențială, este considerat un punct de cotitură în evoluția confruntării și ridică semne de întrebare privind pașii următori ai Washingtonului.

Loviturile vin într-un moment în care infrastructura militară iraniană a fost deja afectată de operațiuni anterioare, însă regimul de la Teheran rămâne funcțional. În acest context, opțiunile analizate de administrația americană variază de la intensificarea presiunii economice până la operațiuni militare mai ample sau acțiuni punctuale asupra programului nuclear.

Insula Kharg este responsabilă pentru aproximativ 90% din exporturile de petrol ale Iranului, ceea ce o transformă într-un element central al economiei țării. Exporturile zilnice sunt estimate între 1,1 și 1,5 milioane de barili, majoritatea direcționate către China.

Atacul american a vizat exclusiv componentele militare ale insulei, fără a afecta terminalele petroliere, ceea ce sugerează o abordare calculată. Această decizie indică faptul că Washingtonul încearcă să mențină o pârghie strategică fără a provoca imediat un șoc pe piețele globale de energie.

Analistul Abdullah Aljunaid a declarat că, în urma slăbirii capacităților militare iraniene, atenția s-ar putea muta către presiunea economică: „Capacitatea militară și abilitățile ofensive ale Iranului au fost complet degradate, așa că probabil trebuie să facem altceva”.

Acesta a subliniat rolul esențial al unor puncte precum Kharg și Bushehr: „Trebuie să scoatem din ecuație anumite active strategice – geografia – precum Bushehr și Kharg”. În opinia sa, „fără acestea, capacitatea economică a Iranului de a se finanța va fi distrusă”.

Controlul sau neutralizarea completă a insulei Kharg ar putea avea consecințe majore asupra pieței globale a petrolului. Infrastructura de pe insulă include capacități extinse de stocare, iar o întrerupere semnificativă ar putea elimina până la aproximativ 2 milioane de barili pe zi din oferta globală.

Generalul în retragere Jack Keane a explicat impactul potențial al unei astfel de acțiuni: „Acum am deține toate activele lor majore. Este 50% din bugetul lor, 60% din venituri, 80–90% din punctele de distribuție pentru petrol”.

Totuși, faptul că instalațiile petroliere au fost cruțate în atacul recent indică o posibilă reticență a Washingtonului de a provoca fluctuații majore ale prețurilor energiei.

În paralel, sunt analizate și metode indirecte de presiune economică. Fostul consilier Rick Clay a arătat că sistemul de asigurări maritime poate deveni un instrument strategic, întrucât petrolierele fără acoperire recunoscută nu pot opera eficient pe piețele internaționale.

Deși este discutată în analize, o invazie terestră a Iranului este considerată puțin probabilă. Geografia țării, caracterizată prin lanțuri muntoase precum Zagros și Alborz și zone deșertice extinse, complică orice operațiune militară de amploare.

Experții invocă precedentul invaziei Irakului din 1980, care s-a transformat într-un conflict de durată. Conceptul de „Fortăreața Iran” reflectă aceste dificultăți structurale.

Abdullah Aljunaid a subliniat amploarea unui astfel de scenariu: „Chiar și eliberarea Kuweitului în 1991 a necesitat peste jumătate de milion de soldați”.

Rick Clay a precizat că o desfășurare de trupe pe teritoriul iranian nu este luată în calcul: „Nu vom trimite trupe pe continent. Singurele trupe pe care le-am putea vedea, dacă va fi cazul, ar fi pentru a prelua acele trei insule. Atât”.

O altă opțiune analizată vizează programul nuclear iranian, prin operațiuni limitate asupra stocurilor de uraniu îmbogățit și instalațiilor subterane.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul deține aproximativ 440,9 kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, o parte fiind stocată în facilități greu accesibile, precum complexele subterane din Isfahan.

Aceste caracteristici fac dificilă eliminarea completă a programului nuclear prin atacuri aeriene, ceea ce ar putea necesita intervenții specializate.

Administrația americană a reiterat obiectivele operațiunii în curs. Purtătoarea de cuvânt Anna Kelly a declarat: „Președintele Trump și administrația au prezentat clar obiectivele Operațiunii Epic Fury: distrugerea rachetelor balistice ale Iranului și a capacității de producție, demolarea flotei navale, eliminarea capacității de a înarma proxy-uri și prevenirea obținerii unei arme nucleare”.

Ea a adăugat că „efortul va continua până când președintele Trump [...] va determina că obiectivele operațiunii au fost pe deplin realizate”.

În urma atacului asupra insulei Kharg, următoarele decizii ale Washingtonului vor influența direcția conflictului, într-un context în care fiecare opțiune implică riscuri semnificative la nivel regional și global.