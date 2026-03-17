Trump, despre refuzul primit din partea aliaților NATO: Nu mai avem nevoie şi nu mai dorim ajutorul lor

Președintele american Donald Trump a declarat, marți, că Statele Unite nu mai au nevoie de sprijinul altor state din NATO, după ce majoritatea aliaților au respins solicitarea Washingtonului de a oferi asistență pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, potrivit AFP.

Președintele american a scris, pe rețeaua sa Truth Social, că Statele Unite au fost informate de majoritatea aliaților din NATO că nu doresc să se implice în operațiunea militară împotriva regimului iranian, pe care l-a descris drept „terorist”.

„Nu mai avem nevoie şi nu mai dorim ajutorul ţărilor NATO. Nu am avut niciodată nevoie”, a afirmat acesta, menționând că și Japonia, Australia și Coreea de Sud, alți aliați ai Washingtonului, au respins solicitarea.

În timpul unei conferințe din Biroul Oval, Trump a răspuns la o întrebare despre solicitarea adresată de Statele Unite aliaților de a ajuta la însoțirea petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz.

„Ei bine, nu avem nevoie de ajutor”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că aliații din NATO au susținut acțiunile Statelor Unite – subliniind că era foarte important să elimine amenințarea nucleară din partea Iranului. Statele Unite au făcut acest lucru „cu fermitate”, spune el, adăugând că au distrus armata, marina și forțele aeriene ale Iranului.

În ceea ce privește NATO, Trump a spus că aceștia fac „o greșeală prostească”. „Nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a adăugat acesta.

Președintele american a cerut, în weekend, aliaților Statelor Unite să sprijine securizarea navigației prin strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul global de hidrocarburi, în condițiile în care forțele iraniene continuă atacurile asupra acestei căi esențiale.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate, iar aproximativ o cincime din consumul global de petrol trece prin această cale îngustă situată între Iran și Oman.