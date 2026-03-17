Trump, despre refuzul primit din partea aliaților NATO: Nu mai avem nevoie şi nu mai dorim ajutorul lor

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
Președintele american Donald Trump a declarat, marți, că Statele Unite nu mai au nevoie de sprijinul altor state din NATO, după ce majoritatea aliaților au respins solicitarea Washingtonului de a oferi asistență pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, potrivit AFP.

Trump: „Nu mai dorim ajutorul ţărilor NATO”

Președintele american a scris, pe rețeaua sa Truth Social, că Statele Unite au fost informate de majoritatea aliaților din NATO că nu doresc să se implice în operațiunea militară împotriva regimului iranian, pe care l-a descris drept „terorist”.

„Nu mai avem nevoie şi nu mai dorim ajutorul ţărilor NATO. Nu am avut niciodată nevoie”, a afirmat acesta, menționând că și Japonia, Australia și Coreea de Sud, alți aliați ai Washingtonului, au respins solicitarea.

Horoscopul lui Dom’  Profesor,  18 martie 2026. O să trăim și o să vedem
Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Trump: Liderii NATO fac o greșeală prostească

În timpul unei conferințe din Biroul Oval, Trump a răspuns la o întrebare despre solicitarea adresată de Statele Unite aliaților de a ajuta la însoțirea petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz.

„Ei bine, nu avem nevoie de ajutor”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că aliații din NATO au susținut acțiunile Statelor Unite – subliniind că era foarte important să elimine amenințarea nucleară din partea Iranului. Statele Unite au făcut acest lucru „cu fermitate”, spune el, adăugând că au distrus armata, marina și forțele aeriene ale Iranului.

În ceea ce privește NATO, Trump a spus că aceștia fac „o greșeală prostească”. „Nu avem nevoie de ei, dar ar fi trebuit să fie acolo”, a adăugat acesta.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume

Președintele american a cerut, în weekend, aliaților Statelor Unite să sprijine securizarea navigației prin strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul global de hidrocarburi, în condițiile în care forțele iraniene continuă atacurile asupra acestei căi esențiale.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate, iar aproximativ o cincime din consumul global de petrol trece prin această cale îngustă situată între Iran și Oman.

22:02 - Cofondatorul Uber s-a mutat din California înainte ca un proiect de lege privind impozitul pe avere să îl vizeze
21:56 - Chișinăul propune o misiune internațională pentru neutralizarea influenței străine în regiunea transnistreană
21:46 - Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
21:38 - România, prinsă între două războaie. Scenariul lui Băsescu: Nu avem o garanție în momentul de față că va fi pace
21:32 - Pictorul Sorin Scurtulescu va expune la New York în expoziția „Sakura: A Season of Becoming”. Când are loc evenimentul
21:24 - Program nou în București. Sprijin financiar pentru proprietarii care își curăță fațadele în zonele protejate

Teatru absurd cu circuitul banului public. Fonduri blocate și reproșuri pentru că nu au fost cheltuite
Predicție făcută de generalul Alexandru Grumaz. Noul NATO va fi fără America
Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
