Ucraina, mai puternică decât NATO. Un exercițiu a expus vulnerabilitățile flotei aliate

O echipă navală multinațională aflată sub coordonare ucraineană, care a jucat rolul adversarului în exercițiul NATO „REPMUS/Dynamic Messenger 2025”, a reușit să scoată în evidență puncte slabe ale forțelor navale ale alianței și a „scufundat” în simulare cel puțin o fregată aliată. Exercițiile, desfășurate în largul coastei Portugaliei, au arătat eficiența dronelor maritime folosite de Ucraina, iar NATO vrea să valorifice concluziile rezultate din această experiență, potrivit FAZ.

Un ucrainean implicat direct în exercițiu a declarat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung că cele cinci scenarii desfășurate în largul Portugaliei au inclus apărarea porturilor, protejarea convoaielor și atacuri asupra acestora. În toate cele cinci situații, forțele coordonate de Ucraina au ieșit în avantaj.

În cadrul exercițiului au fost folosite și drone subacvatice ucrainene Magura V7, ambarcațiuni rapide fără pilot, capabile fie să lovească navele inamice, fie să lanseze atacuri cu arme montate. De la începutul invaziei ruse la scară largă din 2022, Marina Ucraineană a utilizat astfel de drone maritime, alături de rachete ghidate și alte sisteme de armament, pentru a împinge forțele ruse din vestul Mării Negre, în pofida faptului că nu dispune de nave mari de luptă. Printre episoadele invocate se numără și scufundarea crucișătorului de rachete „Moskva”, nava-amiral a Flotei ruse a Mării Negre, în aprilie 2022.

Ulterior, flota rusă a fost nevoită să își mute baza principală de la Sevastopol, în Crimeea ocupată, la Novorossiisk, mai spre est. Nici acolo însă nu a fost complet ferită, după ce, în decembrie anul trecut, o dronă subacvatică ucraineană a lovit cu succes un submarin rusesc în port.

Potrivit unei surse din Ucraina, echipa „roșie” din „REPMUS/Dynamic Messenger 2025” a reunit unități americane, britanice, spaniole și alte contingente, însă comanda generală a revenit Ucrainei.

Exercițiul a avut ca obiectiv verificarea noilor tehnologii în condiții cât mai apropiate de realitate, într-un cadru în care bruiajul, recunoașterea acustică și contramăsurile militare au fost simulate la un nivel cât mai realist.

Ucrainenii au adus în Portugalia drona lor maritimă Magura V7 în mai multe versiuni. Una dintre variante era echipată cu aparatură de recunoaștere și încărcătură explozivă, iar alta avea montată o mitralieră. Și celelalte state participante au folosit, la rândul lor, ambarcațiuni fără pilot.

Conform regulilor exercițiului, navele „inamice” nu erau lovite efectiv. O „victorie” era obținută în momentul în care o unitate reușea să vizeze prima ținta adversă, iar acest lucru era confirmat prin înregistrare video. Astfel, dacă o dronă maritimă se apropia de o navă pentru a-i distruge radarul, aceasta era considerată învingătoare dacă reușea să vizeze radarul înainte de a fi depistată. În schimb, era considerată interceptată dacă echipajul navei reușea să o fotografieze înainte.

Zeci de unități au participat la cele cinci scenarii testate. Pe lângă dronele maritime, ambele tabere au folosit și aeronave, precum și nave de război de dimensiuni mai mari. La finalul celei de-a patra săptămâni, potrivit unor surse de la Kiev, echipa „roșie” a fost cea care a ieșit victorioasă.

Exercițiul a arătat clar că sistemele fără pilot, atunci când sunt combinate cu experiență operațională și cu o planificare verificată în luptă, reprezintă o amenințare serioasă pentru forțele navale NATO, mai ales în condițiile în care alianța nu este încă pregătită suficient pentru a răspunde unor atacuri de acest tip.

Într-unul dintre scenariile simulate, în timpul unui atac asupra unui convoi, echipa „roșie” a reușit să obțină atât de multe „lovituri” asupra unei fregate, încât nava ar fi fost pierdută într-o confruntare reală.

Cinci minute mai târziu, echipa „albastră”, care nu realizase încă ce se întâmplase, a întrebat într-o conversație comună: „Deci, ne veți ataca sau nu?” Sursa ucraineană a adăugat: „Problema nu era că nu ne puteau opri – nici măcar nu ne văzuseră armele.”

Un purtător de cuvânt al NATO a afirmat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung că, pentru prima dată în istoria alianței, marina ucraineană a condus și a coordonat forțele „adverse” în cadrul acestui exercițiu, descriind momentul drept „o piatră de hotar istorică care confirmă rolul tot mai mare al Ucrainei în exercițiile NATO”. Potrivit acestuia, antrenamentul a pus în lumină cele mai noi tendințe din războiul naval.

Același reprezentant a arătat că „Conducerea ucraineană a adus realism de luptă exercițiului, stimulând astfel inovația și dezvoltarea de noi tactici NATO”. În evaluarea alianței, experiența acumulată de Ucraina pe front a oferit „lecții valoroase”, care pot accelera dezvoltarea de noi capabilități „pentru a face față amenințărilor din lumea reală”.

Toamna trecută, NATO a avut parte de o experiență asemănătoare pe uscat. În timpul exercițiului „Hedgehog” din Estonia, aproximativ zece specialiști ucraineni în drone au reușit să scoată din uz două batalioane NATO.

La Bruxelles, reacțiile de atunci au arătat cât de mare a fost surpriza în fața nivelului redus de pregătire al trupelor aliate pentru un război cu drone de tipul celui purtat în prezent în Ucraina. Unul dintre aspectele care au atras în mod special atenția a fost „Vizibilitatea” ridicată a posturilor de comandă NATO.