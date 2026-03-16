Un război pe două fronturi: Ucraina luptă cu Rusia și cu un deficit bugetar uriaș

În timp ce luptele de pe frontul militar dintre Ucraina și Rusia continuă, un alt front esențial pentru supraviețuirea statului ucrainean se desfășoară departe de liniile de luptă: frontul financiar, potrivit BBC.

Menținerea economiei funcționale în condițiile unui război de durată a devenit o provocare majoră pentru autoritățile de la Kiev, care încearcă să asigure resursele necesare atât pentru apărare, cât și pentru funcționarea statului.

Oficialii ucraineni subliniază că stabilitatea economică nu este importantă doar pentru prezent, ci și pentru viitorul pe care țara încearcă să îl construiască în paralel cu războiul. În acest context, sprijinul financiar internațional, reformele fiscale și apropierea de Uniunea Europeană au devenit elemente centrale ale strategiei economice a guvernului ucrainean.

Ministrul ucrainean de Finanțe, Sergii Marchenko, afirmă că obiectivul țării nu este doar supraviețuirea economică, ci integrarea în economia europeană și consolidarea rolului Ucrainei în arhitectura de securitate a continentului.

„Nu vrem să fim doar un vecin sărac [al UE]”, spune oficialul ucrainean, adăugând că Ucraina dorește să contribuie activ la securitatea Europei prin experiența militară acumulată după invazia Rusiei din februarie 2022.

„Vrem să oferim Europei ceva ce îi lipsește”, explică Marchenko, referindu-se la expertiza militară dobândită în timpul conflictului.

Pentru autoritățile de la Kiev, sprijinul financiar al Uniunii Europene reprezintă unul dintre pilonii principali ai stabilității economice. Parlamentul European a aprobat recent un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat acoperirii deficitului bugetar al Ucrainei în următorii doi ani.

Prima tranșă ar putea fi acordată în luna aprilie, potrivit planurilor actuale.

Împrumutul reprezintă cea mai mare parte dintr-un pachet internațional de sprijin financiar estimat la 136,5 miliarde de dolari, fără de care guvernul ucrainean spune că ar fi extrem de dificil să mențină funcționarea instituțiilor statului.

Sergii Marchenko explică legătura directă dintre economia națională și capacitatea de apărare a țării.

„Armata noastră puternică depinde de o economie puternică, pentru că toate resursele pe care le mobilizăm intern le direcționăm… pentru a ne apăra națiunea”, afirmă ministrul.

Oficialul subliniază că, în ciuda sprijinului extern, contribuția contribuabililor ucraineni rămâne esențială.

„Suntem recunoscători pentru sprijinul altor națiuni, dar cu siguranță contribuabilii ucraineni oferă cel mai mare ajutor armatei noastre.”

Pe fondul presiunilor bugetare, guvernul ucrainean a adoptat în decembrie 2024 primele majorări de taxe de la începutul războiului.

Măsurile au vizat mai multe domenii, inclusiv:

impozitul pe venit pentru persoane fizice;

taxele aplicate întreprinderilor mici;

impozitarea instituțiilor financiare.

Autoritățile estimează că aceste măsuri vor crește veniturile interne ale statului la aproximativ 67,5 miliarde de dolari în acest an, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 15% față de anul anterior.

Cu toate acestea, cheltuielile bugetare rămân extrem de ridicate. Bugetul pentru anul 2026 prevede cheltuieli totale de aproximativ 112 miliarde de dolari, iar aproximativ 60% din această sumă este destinată armatei.

În aceste condiții, deficitul bugetar estimat ajunge la aproximativ 45 de miliarde de dolari.

Pentru a acoperi această diferență, guvernul încearcă să adopte noi măsuri fiscale înainte de sfârșitul lunii, inclusiv taxe suplimentare pentru platformele digitale și reducerea unor scutiri de TVA.

Aceste reforme fac parte din condițiile stabilite pentru acordarea unui împrumut de 8,1 miliarde de dolari aprobat recent de Fondul Monetar Internațional.

Fondul Monetar Internațional a aprobat recent un nou program de sprijin pentru Ucraina, iar prima tranșă, în valoare de 1,5 miliarde de dolari, a fost deja transferată la începutul acestei luni.

Reprezentantul misiunii FMI pentru Ucraina, Gavin Grey, a subliniat că nevoile de finanțare ale statului rămân ridicate și că este necesară o disciplină fiscală mai strictă.

Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să îmbunătățească colectarea taxelor și să reducă evaziunea fiscală.

„Având în vedere că necesarul de cheltuieli este așteptat să rămână foarte ridicat, Ucraina trebuie să își adapteze cheltuielile la resursele disponibile”, a declarat oficialul FMI.

El a adăugat că țara trebuie „să facă mai mult pentru a combate evaziunea și evitarea plății taxelor și pentru a mobiliza venituri interne pe termen scurt”.

Sprijinul FMI este important și pentru că facilitează accesul la alte finanțări internaționale, inclusiv la fondurile Uniunii Europene.

Blocaje politice și tensiuni în interiorul UE

În pofida sprijinului general al statelor europene pentru Ucraina, procesul de aprobare a ajutorului financiar nu a fost lipsit de tensiuni politice.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a blocat temporar acordarea împrumutului european, acuzând Ucraina că ar impune un „blocaj petrolier” asupra Ungariei.

Autoritățile de la Kiev resping aceste acuzații și afirmă că problemele legate de conductele care transportă petrol rusesc spre Ungaria sunt cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii.

Potrivit guvernului ucrainean, echipele de reparații au fost afectate de bombardamente, ceea ce a întârziat lucrările.

Disputa politică face ca rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna următoare să fie urmărit cu atenție la Kiev.

Nu toți analiștii economici sunt convinși că strategia actuală a guvernului ucrainean este sustenabilă.

Institutul Ucrainean pentru Viitor, un think-tank de la Kiev, a avertizat într-o analiză recentă că menținerea conflictului și creșterea taxelor ar putea duce la dificultăți economice majore.

„Credem că Ucraina, continuând războiul și crescând taxele, se îndreaptă către incapacitate de plată și colaps economic”, se arată în evaluarea organizației.

Cu toate acestea, autoritățile susțin că aceste măsuri sunt inevitabile în contextul unui conflict de amploare.

Impactul economic al războiului este resimțit puternic de populație și de companiile din Ucraina.

Inflația, deși a scăzut semnificativ față de nivelul maxim atins în timpul războiului — de la 26,6% la aproximativ 7,4% — continuă să afecteze costul vieții.

Tetiana, o pensionară în vârstă de 65 de ani din Kiev, descrie dificultățile cu care se confruntă.

„Sunt pensionară și trebuie să muncesc pentru că pensia este mică și nu este suficientă. Prețurile la alimente și utilități au crescut”, spune ea.

Și mediul de afaceri resimte presiunile economice.

Mikita, în vârstă de 19 ani, lucrează în bucătăria unui restaurant din capitală și spune că multe companii se confruntă cu probleme.

„Salariile nu sunt foarte mari și sunt probleme cu personalul. Echipa este mică, pentru că este greu să găsești oameni pentru a ocupa posturile.”

El mai spune că penele de curent creează dificultăți suplimentare.

„În timpul întreruperilor de curent, bucătăria nu funcționează, trebuie să ne descurcăm cu generatorul.”

Sectorul energetic rămâne unul dintre cele mai afectate de război.

Atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a electricității, iar companiile sunt nevoite să utilizeze generatoare pentru a continua activitatea.

Banca Națională a Ucrainei a avertizat că situația dificilă din sectorul energetic va continua să limiteze activitatea economică.

În acest context, instituția a redus prognoza de creștere economică pentru acest an de la 2% la 1,8%.

Estimările Fondului Monetar Internațional indică o creștere economică situată între 1,8% și 2,5%.

Ministrul de Finanțe Sergii Marchenko spune că lipsa energiei electrice este una dintre principalele provocări economice.

„Cea mai mare provocare este că nu avem suficientă electricitate”, afirmă oficialul.

El explică faptul că firmele sunt nevoite să crească prețurile pentru a acoperi costurile suplimentare generate de utilizarea generatoarelor.

„Toate programele guvernamentale direcționează acum resurse pentru a restabili parțial capacitatea de producție a energiei electrice.”

Pe lângă finanțarea războiului, Ucraina se confruntă și cu perspectiva costurilor enorme de reconstrucție.

Un raport elaborat de guvernul ucrainean împreună cu Uniunea Europeană, Banca Mondială și Națiunile Unite estimează costurile totale ale reconstrucției la aproximativ 588 de miliarde de dolari.

Această sumă este de aproape două ori și jumătate mai mare decât dimensiunea actuală a economiei Ucrainei.

Fondurile vor fi necesare pentru:

refacerea locuințelor distruse;

reconstruirea infrastructurii de transport;

repararea infrastructurii energetice;

eliminarea zonelor afectate de conflict

În ciuda dificultăților actuale, unele organizații economice și lideri din mediul de afaceri spun că interesul investitorilor internaționali pentru Ucraina rămâne ridicat.

Gennadi Chizhikov, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei, afirmă că delegații de afaceri străine vizitează frecvent țara pentru a analiza oportunități viitoare.

„În ciuda războiului, vedem cum companii străine sunt interesate și încep să investească în Ucraina.”

El spune că numeroase delegații vin pentru a discuta despre proiectele de reconstrucție.

„Noua tendință este că vedem multe delegații care vizitează Ucraina și întreabă de ce avem nevoie și cum pot începe să se pregătească pentru perioada de după război, pentru reconstrucție.”

Potrivit acestuia, investitorii „cred în victorie și cred în oportunitățile de afaceri din Ucraina”.

Un alt obstacol major pentru redresarea economică este lipsa forței de muncă.

Milioane de ucraineni au plecat din țară sau s-au alăturat armatei, iar organizațiile internaționale avertizează că deficitul de personal calificat ar putea afecta procesul de reconstrucție.

Organizația Internațională a Muncii estimează că Ucraina ar putea avea nevoie de aproximativ 8,7 milioane de lucrători pentru proiectele de reconstrucție.

Unii lideri din mediul de afaceri au sugerat că importul de forță de muncă din alte țări ar putea deveni o soluție.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a investit peste 10 miliarde de dolari în Ucraina de la începutul războiului.

Președinta instituției, Odile Renaud-Basso, spune că provocările economice sunt majore, dar pot fi gestionate.

„Cred că provocarea va fi imensă, dar poate fi gestionată”, afirmă ea.

Oficialul subliniază că investitorii vor avea nevoie de garanții privind stabilitatea pe termen lung.

„O pace reală, o înțelegere credibilă de pace, va fi esențială pentru ca investitorii să fie siguri că nu există riscul ca războiul să înceapă din nou.”

Renaud-Basso a adăugat că instituția pe care o conduce este pregătită să continue sprijinul pentru Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.

După patru ani de conflict, Ucraina continuă să se confrunte cu provocări majore atât pe frontul militar, cât și pe cel economic. Bugetul de stat depinde în mare măsură de sprijinul internațional, iar autoritățile încearcă să implementeze reforme fiscale și economice pentru a menține stabilitatea financiară.

Ministrul de Finanțe Sergii Marchenko recunoaște că sprijinul extern rămâne esențial pentru țară.

„Avem nevoie de sprijin — sprijin militar și sprijin bugetar”, spune el.

Cu toate acestea, oficialul susține că economia ucraineană dă semne de reziliență.

„Poporul ucrainean, guvernul și economia noastră sunt reziliente și hotărâte să lupte în acest război, pentru că ne apărăm și vom continua să o facem.”

În paralel cu luptele de pe câmpul de luptă, Ucraina continuă astfel să ducă o altă bătălie — cea pentru stabilitatea economică și pentru reconstruirea unei țări afectate profund de război.