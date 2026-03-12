International

Ucraina devine un jucător important pe piața de armament. Ce presupune acordul semnat cu Arabia Saudită

Ucraina devine un jucător important pe piața de armament. Ce presupune acordul semnat cu Arabia Saudită
O companie saudită din industria de apărare a semnat un acord pentru achiziția unor rachete interceptoare produse în Ucraina, potrivit Kyiv Independent. În același timp, guvernele celor două țări poartă negocieri pentru o înțelegere „uriașă” pentru armament, care ar putea fi finalizată până la sfârșitul acestei săptămâni.

Prioritățile de securitate, schimbate de statele din Golf

Atacurile recente ale Iranului împotriva statelor din Golf au schimbat prioritățile de securitate, iar Arabia Saudită caută noi capacități pentru a se apăra de drone și rachete iraniene. În prezent, armata ucraineană este singura forță militară antrenată pentru a combate dronele Shahed folosite de Rusia pe frontul din Ucraina.

Sistemele Patriot pot intercepta rachete într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, însă utilizarea lor împotriva dronelor devine dificil de susținut din cauza prețului ridicat. Două surse din industria de apărare ucraineană au declarat, sub protecția anonimatului, că guvernele celor două țări discută mai multe contracte importante.

Una dintre surse a declarat pentru Kyiv Independent că Arabia Saudită și Ucraina ar putea semna un „acord uriaș” pe 11 martie. Cealaltă sursă a afirmat că un contract pentru rachete de apărare aeriană fabricate în Ucraina a fost deja semnat cu un producător saudit de armament, care acționează ca intermediar local.

Una dintre locuințele familiei Cîrpaci, percheziționată. Doi membri ar fi ținut în sclavie un bărbat și l-ar fi obligat să le doneze un rinichi
Anunțul făcut de Zelenski la București despre războiul din Orientul Mijlociu. Înțelegerea făcută cu Trump

Muniția pentru sistemele de apărare, mai scumpă ca dronele Shahed

Iranul a lansat roiuri de drone Shahed asupra statelor arabe din Golf după atacurile americane și israeliene începute la sfârșitul lunii februarie. Israelul își bazează apărarea aeriană în mare parte pe sistemul Iron Dome, iar statele din Golf folosesc baterii Cheongung-II produse în Coreea de Sud, dar și rachete sol-aer americane THAAD și Patriot.

Iron Dome

Iron Dome. Sursa foto: x.com

Muniția pentru aceste sisteme de apărare aeriană este mult mai scumpă decât dronele Shahed pe care trebuie să le doboare. Ucraina vrea să promoveze dronele interceptoare cu cost redus și să limiteze epuizarea stocurilor globale de rachete PAC-3. „Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacuri. Peste 800 au fost folosite doar în ultimele trei zile”, afirma, pe 5 martie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

În aceeași zi, Zelenski a scris pe Telegram că a primit „o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin concret în apărarea împotriva dronelor Shahed în regiunea Orientului Mijlociu. Am ordonat să fie furnizate mijloacele necesare și să fie asigurată prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară”.

Zelenski, 8 martie 2026

Zelenski, 8 martie 2026. sursa: Presedintia Ucrainei

Exporturile de armament, controlate strict de Ucraina

Ucraina a controlat strict exporturile de armament pe durata războiului și se teme că tehnologia de interceptare ar putea ajunge în străinătate. Deși oficialii au prezentat interceptorii drept bază pentru acorduri importante, evită să îi promoveze public. În noiembrie, Statul Major a interzis publicarea de fotografii sau videoclipuri cu aceste sisteme.

„Pe piața deep tech, mulți producători privați încearcă să fure tehnologia, nu doar să o cumpere sau să facă un joint venture, ci direct”, a explicat Bohdan Popov, analist-șef la Triada Trade Partners, o firmă de consultanță și lobby pentru afaceri internaționale din domeniul armamentului din Ucraina.

În Orientul Mijlociu, Ucraina urmărește cu atenție influența constantă a Rusiei în regiune. De exemplu, Arabia Saudită și Rusia au semnat în decembrie un acord privind călătoriile fără viză. „Nu există producție directă pe teritoriul statelor arabe din Golf, deoarece regiunea este destul de problematică, din cauza influenței rusești și iraniene puternice”, a spus Popov.

USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
Ce au cerut, de fapt, americanii 1
Memoria fricii confortul care urăște zgomotul și omul care nu mai riscă. Epoca nerușinării liniștite
