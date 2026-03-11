Karol Nawrocki blochează planul european pentru industria de armament. Polonia riscă să piardă 44 de miliarde de euro

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, intenționează să blocheze prin veto participarea țării la programul european de apărare SAFE. Anunțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, care avertizează că decizia ar putea priva Polonia de credite de aproximativ 44 de miliarde de euro destinate investițiilor în domeniul militar.

Programul SAFE le-ar permite statelor membre să acceseze împrumuturi pentru dezvoltarea industriei de apărare și pentru achiziții de echipamente militare produse în Europa.

Potrivit guvernului de la Varșovia, Polonia ar fi fost principalul beneficiar al acestui mecanism financiar.

Premierul Donald Tusk a reacționat ferm la perspectiva vetoului prezidențial. El a declarat că blocarea programului ar reprezenta „o greșeală de neiertat”, mai ales în contextul tensiunilor de securitate din regiune.

Șeful guvernului polonez a subliniat că războiul se află chiar la granițele țării și că Polonia are nevoie de resurse suplimentare pentru a-și consolida armata și industria de apărare. În opinia sa, refuzul accesării acestor fonduri riscă să afecteze serios capacitatea de modernizare a sectorului militar.

„Nu înţeleg cum, într-o situaţie de conflict global şi în timp ce războiul este la frontiera noastră, este posibil să iei în calcul să blochezi un program ca SAFE, aceste miliarde de euro destinate armatei şi industriei poloneze de armament”, a declarat el.

În același timp, Donald Tusk a anunțat că executivul lucrează deja la un „plan B”, prin care încearcă să găsească soluții alternative pentru a salva finanțarea destinată proiectelor de apărare.

Președintele Karol Nawrocki, apropiat de opoziția conservatoare, respinge mecanismul propus de Uniunea Europeană. El se opune ideii de finanțare sub formă de credit și a anunțat că pregătește o alternativă numită „SAFE 0%”, ale cărei detalii nu au fost încă prezentate public.

Critici similare vin și din partea unor lideri ai partidului Lege și Justiție. Deputatul Przemyslaw Czarnek susține că Polonia ar trebui să continue strategia actuală de achiziții militare, bazată pe contracte cu furnizori din Statele Unite și Coreea de Sud.

Potrivit acestuia, industria europeană de armament nu ar putea răspunde rapid nevoilor de securitate ale Poloniei. În opinia sa, prioritatea ar trebui să fie cumpărarea imediată de echipamente capabile să descurajeze orice agresor.

Decizia prezidențială ar putea avea efecte și asupra altor domenii ale securității naționale. Potrivit estimărilor prezentate de guvern, vetoul ar reduce cu aproximativ două miliarde de euro bugetele destinate forțelor de ordine și infrastructurii strategice.

Disputa dintre președinte și guvern scoate la iveală tensiunile politice de la Varșovia privind modul în care Polonia ar trebui să își consolideze apărarea într-un context regional tot mai instabil.