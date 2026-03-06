Polonia începe să reducă sprijinul pentru refugiații ucraineni. Ajutorul, menținut doar în cazul persoanelor vulnerabile

Polonia a început să restrângă treptat sprijinul oferit cetățenilor refugiați din Ucraina, concentrându-se pe cei aflați în cea mai dificilă situație. O lege adoptată în ianuarie limitează accesul la beneficii sociale, servicii medicale și educație pentru persoanele venite după 2022, trecând de la măsuri temporare la reguli mai permanente, potrivit Kyiv Post.

Beneficiile medicale speciale rămân disponibile doar minorilor, angajaților, victimelor violenței și grupurilor vulnerabile din locuințe colective. Asistența pentru cazare și hrană va fi păstrată numai pentru aceste categorii.

Elevii ucraineni vor mai beneficia de transport gratuit, ajutor material și cursuri suplimentare de limbă poloneză doar până la finalul anului școlar. Statutul de protecție în Polonia este garantat cel puțin până în martie anul viitor.

Guvernul polonez susține că, după patru ani de război, situația este mai stabilă și este posibilă reducerea treptată a măsurilor excepționale.

Totuși, sondajele arată o scădere a sprijinului public: 48% dintre polonezi sunt de acord cu continuarea ajutorului, iar 46% se opun.

În România, sprijinul pentru refugiații ucraineni a fost prelungit anul trecut printr-o ordonanță de urgență. Ajutoarele financiare au variat între 500 de lei pe lună pentru persoanele singure și 1.500 de lei pe lună pentru familii, iar fondurile erau alocate unităților care ofereau cazare.

În Germania, refugiații primesc „Bürgergeld”, un ajutor echivalent celui oferit șomerilor germani, de 563 de euro pe lună pentru un adult singur, statul suportând și costurile pentru locuință și asigurarea medicală.

Refugiații ucraineni sunt considerați în Uniunea Europeană „persoane cu nevoie de protecție temporară”. La scurt timp după începutul războiului, UE a aplicat o directivă care le garantează acest statut în situații de criză. Aceasta prevede că refugiații trebuie să aibă acces la locuințe, piața muncii și servicii medicale în țara în care se află.