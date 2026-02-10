Un bărbat de 72 de ani a ucis cinci ucraineni dintr-un centru pentru persoane strămutate

Un ucrainean de 72 de ani, înarmat cu un topor și un ciocan, a ucis marți trei bărbați și două femei într-un centru pentru persoane strămutate din regiunea Rivne, din vestul Ucrainei, a anunțat poliția, potrivit AFP.

Tragedia a avut loc în noaptea de luni spre marți, în satul Sudobici din regiunea Rivne. Bărbatul de 72 de ani a atacat cinci persoane, care au murit la fața locului din cauza rănilor suferite.

„În jurul orei 4:15, pe 10 februarie, poliția a primit un apel de la o asistentă socială, care a sesizat că persoanele aflate în grija sa din satul Sudobici, care locuiesc în incinta unei școli dezafectate, aud strigăte pe coridor”, a transmis poliția.

Ulterior, oamenii legii au stabilit că, în jurul orei 4:10, la locul de cazare al persoanelor strămutate a izbucnit un conflict între un bărbat de 72 de ani și celelalte persoane, pe fondul unor probleme casnice, conflict care a degenerat într-o bătaie.

„În timpul conflictului, bărbatul a început să lovească cu un ciocan și un topor cinci ucraineni. Din cauza rănilor suferite, cinci oameni au murit la fața locului: doi bărbați de 60 și 68 de ani, două femei de 81 și 78 de ani din regiunea Donețk, precum și o femeie de 56 de ani, originară din regiunea Kirovograd”, au mai anunțat polițiștii.

Suspectul, un bărbat strămutat din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, zonă afectată de confruntările armate dintre Rusia și Ucraina, a fost reținut de poliție. Procuratura Generală a anunțat că a deschis o anchetă pentru crimă cu premeditare.

Reamintim că la sfârșitul lunii noiembrie 2025, un ucrainean de 21 de ani, refugiat din calea bombardamentelor rusești, a fost ucis cu o violență extremă la Viena.

Tânărul a fost identificat doar pe baza amprentei dentare, după ce ar fi fost bătut în parcarea unui hotel de lux și apoi ars de viu în propriul Mercedes.