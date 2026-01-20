Conflict spontan într-o sală de jocuri. Trei bărbați, arestați de polițiștii din Dolj

Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce au agresat alte trei persoane într-o sală de jocuri din Filiaşi, în urma unui conflict spontan, a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție Dolj.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, marţi, că trei bărbaţi, cu vârste între 22 şi 46 de ani, din comuna Ţânţăreni, judeţul Gorj, sunt cercetaţi pentru lovire sau alte violenţe.

Poliţiştii au precizat că, în seara zilei de 15 ianuarie, în jurul orei 22.00, au fost sesizaţi cu privire la un conflict între mai multe persoane, care avea loc în incinta unei societăţi comerciale cu specific jocuri de noroc din oraşul Filiaşi.

La faţa locului au fost identificaţi trei bărbaţi din oraşul Turceni, judeţul Gorj, care le-au declarat poliţiştilor că, în urma unui conflict spontan, au fost agresaţi de alţi trei bărbaţi care au fugit de la faţa locului, potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj.

Victimele rănite de cei trei agresori au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Cei trei agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

La sfarsitul lui decembrie, un individ a ameninţat cu un cuţit o angajată a unei săli de jocuri de noroc din Slatina şi a forţat-o să îi dea banii din casă, după ce a aşteptat ca toţi clienţii să plece. De teamă, femeia i-a înmânat suma de 70.000 de lei, iar suspectul a părăsit imediat incinta.

Angajata a sunat la 112, iar poliţiştii au demarat cercetările, analizând imaginile de pe camerele de supraveghere şi refăcând traseul suspectului, care a fost prins a doua zi. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, din judeţul Olt, a fost reţinut pentru furt calificat, banii fiind găsiţi la domiciliul său, urmând să fie propus pentru arestare preventivă la Judecătoria Slatina.