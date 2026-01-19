Băiat de 12 ani, prins de polițiștii din județele Arad și Hunedoara la volanul unei mașini furate

Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţiştii din Arad şi din Hunedoara după ce a furat un autoturism din judeţul Sibiu şi a refuzat să oprească la semnalele acestora, fiind urmărit prin trafic pe traseul celor două judeţe, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Hunedoara au făcut, în noaptea de duminică spre luni, semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN 7, în localitatea Câmpuri-Surduc.

Şoferul nu s-a conformat semnalelor poliţiştilor şi a continuat deplasarea, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

Echipajul de poliţie a pornit în urmărirea autoturismului folosind semnalele acustice şi luminoase, iar la intrarea în judeţul Arad a fost solicitat sprijinul poliţiştilor Secţiei 8 Poliţie Rurală Săvârşin. Acţiunea coordonată a dus la oprirea maşinii în localitatea Milova, fără evenimente rutiere, deşi viteza depăşea cu mult limita legală de condus.

La volan a fost identificat un minor de 12 ani din Chişineu-Criş, județul Arad, care nu deţinea permis de conducere. Potrivit informațiilor obținute de echipajul de politie, autoturismul a fost furat din judeţul Sibiu. „ La volan a fost identificat un minor de 12 ani, din Chişineu-Criş. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere, iar autoturismul ar fi fost sustras din judeţul Sibiu”, a precizat sursa citată.

Băiatul a fost testat cu aparatul alcooltest de către polițiștii rutieri, rezultatul fiind negativ. În urma incidentului, poliștii au intocmit pe numlele băiatului un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă şi conducere a unui vehicul fără drept de condus.

Autorităţile continuă cercetările pentru stabilirea completă a împrejurărilor şi luarea măsurilor legale, urmărindu-se determinarea exactă a responsabilităţilor implicate.