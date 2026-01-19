Social

Băiat de 12 ani, prins de polițiștii din județele Arad și Hunedoara la volanul unei mașini furate

Băiat de 12 ani, prins de polițiștii din județele Arad și Hunedoara la volanul unei mașini furatePoliția Rutieră. Sursă foto: Facebook
Un băiat de 12 ani din Chişineu-Criş, judeţul Arad, a fost prins de poliţiştii din Arad şi din Hunedoara după ce a furat un autoturism din judeţul Sibiu şi a refuzat să oprească la semnalele acestora, fiind urmărit prin trafic pe traseul celor două judeţe, a anunțat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Copil de 12 ani urmărit de poliţişti după ce a refuzat să oprească pe DN 7

Poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul IPJ Hunedoara au făcut, în noaptea de duminică spre luni, semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DN 7, în localitatea Câmpuri-Surduc.

Şoferul nu s-a conformat semnalelor poliţiştilor şi a continuat deplasarea, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad.

Minor prins de poliţişti după ce conducea un autoturism furat

Echipajul de poliţie a pornit în urmărirea autoturismului folosind semnalele acustice şi luminoase, iar la intrarea în judeţul Arad a fost solicitat sprijinul poliţiştilor Secţiei 8 Poliţie Rurală Săvârşin. Acţiunea coordonată a dus la oprirea maşinii în localitatea Milova, fără evenimente rutiere, deşi viteza depăşea cu mult limita legală de condus.

Bancul spus de Amza Pellea la care Ceaușescu a râs. Dictatorul l-a provocat
Un virus se răspândește rapid printre copii. Simptomele care nu trebuie neglijate
Mașină de poliție

Mașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com

La volan a fost identificat un minor de 12 ani din Chişineu-Criş, județul Arad,  care nu deţinea permis de conducere. Potrivit informațiilor obținute de echipajul de politie, autoturismul a fost furat din judeţul Sibiu. „ La volan a fost identificat un minor de 12 ani, din Chişineu-Criş. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta nu deţine permis de conducere, iar autoturismul ar fi fost sustras din judeţul Sibiu”, a precizat sursa citată.

 Băiatul de 12 ani va fi cercetat penal

Băiatul a fost testat cu aparatul alcooltest de către polițiștii rutieri, rezultatul fiind negativ. În urma incidentului, poliștii au intocmit pe numlele băiatului un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă şi conducere a unui vehicul fără drept de condus.

Autorităţile continuă cercetările pentru stabilirea completă a împrejurărilor şi luarea măsurilor legale, urmărindu-se determinarea exactă a responsabilităţilor implicate.

Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor

Proiecte speciale