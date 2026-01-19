Social

Accident rutier grav în Capitală. Un pieton a fost rănit pe trecerea de pietoni

Accident rutier grav în Capitală. Un pieton a fost rănit pe trecerea de pietoni
Un tânăr în vârstă de 21 de ani a ajuns la spital, duminică seara, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar, pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Olteniței din București, anunță Brigada Rutieră a Capitalei. 

Accident rutier grav în Capitală

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, accidentul s-a produs în jurul orei 22:40, pe Șoseaua Olteniței. Un șofer de 21 de ani, care circula în zonă, ar fi oprit la trecerea de pietoni din dreptul stației STB „Cimitirul Șerban Vodă”, pentru a permite traversarea pietonilor.

În aceste condiții, din motive ce urmează a fi stabilite de anchetatori, autoturismul său a fost lovit din spate de o mașină condusă de un bărbat de 24 de ani. Impactul a fost amplificat de un al treilea vehicul, condus de un bărbat de 32 de ani, care a intrat, la rândul său, în al doilea autoturism.

Trecere de pietoni

Trecere de pietoni. Sursa foto: Pixabay

Pieton lovit pe zebra

În urma coliziunii, primul autoturism a fost proiectat înainte și a accidentat un tânăr de 21 de ani care traversa strada pe marcajul pietonal. Victima a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto implicați au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind „zero”, respectiv negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Accident grav și în Sectorul 2

Un alt eveniment rutier serios a avut loc înSectorul 2 al Capitalei. Duminică, 18 ianuarie, un tânăr de 25 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost implicat într-un accident de circulație, iar verificările ulterioare au scos la iveală că acesta nu deținea permis de conducere, iar autoturismul era furat.

Incidentul s-a produs joi noapte, în jurul orei 00:05, pe Șoseaua Electronicii, polițiștii fiind sesizați prin apel la 112. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice, iar analiza toxicologică a indicat o alcoolemie de 1,88 g/l alcool pur în sânge.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, la Secția 28 Poliție a fost depusă o plângere privind furtul autoturismului implicat în accident.

Ca urmare, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, conducerea sub influența alcoolului și furt în scop de folosință. Vineri, un magistrat a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

