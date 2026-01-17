Social

Zeci de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Când ar urma să fie remediate problemele

Zeci de blocuri din Capitală, fără apă caldă și căldură. Când ar urma să fie remediate problemele
Sistemul de termoficare din București funcționează, în prezent, la aproximativ 87% din capacitate, în timp ce Capitala se confruntă cu un val de frig accentuat, iar temperaturile pe timpul nopții ajung până la -12 grade Celsius. Situația devine și mai dificilă deoarece Bucureștiul intră sub cod galben de vreme geroasă, potrivit avertizărilor meteorologice emise de ANM.

Zeci de blocuri nu au apa caldă și căldură în Sectorul 2

Cele mai multe probleme sunt în sectoarele 2, 3 și 4, unde sute de blocuri nu au apă caldă și/sau căldură. În Sectorul 2, zeci de puncte termice funcționează la parametri insuficienți pentru furnizarea agentului termic. Din această cauză, cartiere întregi din zonele Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Fundeni, Baicului și Ștefan cel Mare sunt afectate.

Problemele sunt atribuite, în mare parte, lipsei parametrilor de livrare și manevrelor de echilibrare hidraulică. Termenele de remediere sunt estimate pentru 19 ianuarie, ora 23:00, potrivit Termoalert.

Calorifer

Calorifer. Sursă foto: Unsplash

Există probleme și în Sectoarele 3 și 4

Și Sectorul 3 se confruntă cu dificultăți. Sunt raportate avarii și deficiențe la numeroase puncte termice din cartierele Titan, Dristor, Baba Novac, 1 Decembrie 1918, Basarabia și Dudești. În unele situații, alimentarea este afectată și de probleme externe, precum lipsa tensiunii electrice în punctele termice. Tot în acest sector, cele mai multe intervenții vizează echilibrarea rețelei după suplimentarea debitului de agent termic.

În Sectorul 4, cartierul Tineretului este cel mai afectat, aproape 60 de blocuri și imobile confruntându-se cu deficiențe în furnizarea apei calde și a căldurii. Problemele sunt similare și au legătură cu manevrele tehnice din rețea și lipsa parametrilor optimi de funcționare.

Apă caldă

Sursă foto: Arhiva EVZ

Aceste probleme ar urma să fie remediate până luni, 19 ianuarie, în jurul orei 23:00, potrivit Termoenergetica.

Capitala, sub cod galben de ger

Toate aceste dificultăți apar pe fondul unui context meteo nefavorabil. Bucureștiul se află sub informare meteorologică de vreme deosebit de rece, valabilă din sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Sunt prognozate nopți și dimineți geroase, cu minime între –11 și –9 grade, iar maximele nu vor depăși –3…–4 grade Celsius.

De asemenea, Capitala va fi sub cod galben de ger de sâmbătă seară, de la ora 20:00, până duminică dimineață, la ora 10:00. În acest interval, temperaturile resimțite vor fi mai scăzute.

Proiecte speciale