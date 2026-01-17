Un bărbat din Capitală, reținut după ce a furat brățări din aur dintr-o casă de amanet

Un bărbat care a furat cinci brățări din aur, cu o valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din București a fost prins de polițiști. Bărbatul, recidivist, eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit comunicatului Poliţiei Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, pe 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, un bărbat a sustras cinci brățări din aur dintr-o casă de amanet din Sectorul 4, provocând un prejudiciu de aproximativ 10.200 de lei.

Persoana vătămată a sesizat poliția a doua zi, iar verificările demarate de oamenii legii au dus la identificarea suspectului, cunoscut cu antecedente de natură infracțională.

Bărbatul a fost depistat cu sprijinul polițiștilor Secției 24 și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt. Polițiștii au recuperat trei dintre brățările furate, iar cercetările continuă pentru găsirea celorlalte două și recuperarea integrală a prejudiciului.

„Au fost demarate activităţi specifice în vederea depistării acestuia, fiind pus în aplicare un mandat de aducere. Suspectul a fost depistat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 24 Poliţie”, a anunțat Poliția Capitalei.

Cercetările se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale nu afectează prezumția de nevinovăție.

Reamintim ca în această lună a avut loc un alt furt într-o unitate de tip amanet din Valea Jiului, în Lupeni, unde trei persoane au sustras din vitrină opt perechi de cercei din aur, profitând de neatenția angajaților.

În urma anchetei, doi bărbați, de 19 și 43 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar o femeie de 25 de ani este cercetată sub control judiciar, prejudiciul de 15.000 de lei fiind recuperat integral de polițiști.

„Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta, cei doi urmând a fi prezentați astăzi magistraților, în vederea luării măsurilor legale”, a anunțat IPJ Hunedoara.