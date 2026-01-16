Polițist din Constanța, condamnat la trei ani de închisoare. Ofițerul a recunoscut că a luat mită 5.000 de euro

Un poliţist al Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu de la IPJ Constanţa a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit 5.000 de euro pentru a nu sancţiona o firmă în urma unor nereguli constatate, a transmis DNA. Ofițerul a fost prins în flagrant la sfârşitul anului trecut.

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au anunțat vineri că procurorii DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției lui Florin Simineanu, ofițer de poliție la IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, aflat în arest la domiciliu, pentru luare de mită.

Potrivit DNA, la data de 3 noiembrie 2025, Florin Simineanu a efectuat un control pe linie de mediu la o societate din județul Constanța, unde ar fi constatat mai multe nereguli, însă a întocmit proces-verbal fără aplicarea unei amenzi și l-ar fi îndrumat pe directorul general al firmei să remedieze problemele identificate.

Conform anchetatorilor, la 12 noiembrie 2025, Florin Simineanu i-a cerut directorului general al societății 25.000 de lei pentru a nu aplica amenzile legale, fiind prins în flagrant pe 28 noiembrie când primea 5.000 de euro, echivalentul sumei de 25.000 de lei.

Procurorii au precizat că polițistul și-a recunoscut întreaga faptă și, în prezența avocatului, a acceptat încadrarea juridică și pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani.

Ofițerului Florin Simineanu i s-a interzis, pentru patru ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, să fie ales în autorități sau alte funcții publice, să ocupe posturi care implică exercitarea autorității de stat și să activeze în cadrul Poliției Române.

Totodată, el a acceptat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, iar dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța.