Polițist din Constanța, condamnat la trei ani de închisoare. Ofițerul a recunoscut că a luat mită 5.000 de euro
- Andreea Răzmeriță
- 16 ianuarie 2026, 16:10
Un poliţist al Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu de la IPJ Constanţa a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit 5.000 de euro pentru a nu sancţiona o firmă în urma unor nereguli constatate, a transmis DNA. Ofițerul a fost prins în flagrant la sfârşitul anului trecut.
Dosar de luare de mită, soluționat prin acord de recunoaștere în cazul polițistului din Constanța
Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au anunțat vineri că procurorii DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției lui Florin Simineanu, ofițer de poliție la IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, aflat în arest la domiciliu, pentru luare de mită.
Potrivit DNA, la data de 3 noiembrie 2025, Florin Simineanu a efectuat un control pe linie de mediu la o societate din județul Constanța, unde ar fi constatat mai multe nereguli, însă a întocmit proces-verbal fără aplicarea unei amenzi și l-ar fi îndrumat pe directorul general al firmei să remedieze problemele identificate.
Polițist a fost prins în flagrant și condamnat cu suspendare
Conform anchetatorilor, la 12 noiembrie 2025, Florin Simineanu i-a cerut directorului general al societății 25.000 de lei pentru a nu aplica amenzile legale, fiind prins în flagrant pe 28 noiembrie când primea 5.000 de euro, echivalentul sumei de 25.000 de lei.
Procurorii au precizat că polițistul și-a recunoscut întreaga faptă și, în prezența avocatului, a acceptat încadrarea juridică și pedeapsa de trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani.
Măsuri complementare și sancțiuni pentru polițistul condamnat
Ofițerului Florin Simineanu i s-a interzis, pentru patru ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, să fie ales în autorități sau alte funcții publice, să ocupe posturi care implică exercitarea autorității de stat și să activeze în cadrul Poliției Române.
Totodată, el a acceptat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, iar dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța.
