Fostul lider al Coreei de Sud, rămâne după gratii. Cinci ani de închisoare pentru Yoon Suk Yeol

Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat vineri la cinci ani de închisoare, într-un dosar care vizează mai multe acuzații, printre care se numără și obstrucționarea arestării, în legătură cu declararea legii marțiale din 3 decembrie 2024, potrivit cotidianului Korea Joongang Daily.

Hotărârea instanței a fost pronunțată la 145 de zile după prima audiere preliminară, care a avut loc pe 19 august anul trecut.

Decizia anunțată vineri marchează finalizarea primului proces dintre cele patru cauze legate de acuzații de insurecție formulate împotriva fostului șef al statului.

Potrivit informațiilor din dosar, acesta mai are de înfruntat încă șapte procese și hotărâri judecătorești.

Începând de săptămâna viitoare, este de așteptat ca fostul președinte să se prezinte în fața instanței „o dată sau de două ori pe săptămână”, pe măsură ce vor începe noile audieri.

Trei dintre cauzele aflate pe rol sunt direct legate de declararea legii marțiale din 3 decembrie 2024. Cea mai gravă dintre acestea este cea în care Yoon este acuzat de conducerea unei insurecții, infracțiune pentru care procurorii au solicitat pedeapsa cu moartea.

Conform datelor prezentate de instanță, „cinci audieri au avut loc chiar și în timpul vacanței de iarnă a tribunalului, între 29 decembrie și 9 ianuarie”, iar verdictul în acest dosar este programat pentru data de 19 februarie.

Un alt dosar important este cel legat de presupusa colaborare externă, cunoscut sub numele de operațiunea de infiltrare cu drone la Phenian.

A doua audiere în acest caz este programată pentru lunea viitoare. Prima ședință s-a încheiat după aproximativ trei ore, după ce fostul președinte a depus o cerere de recuzare a judecătorilor.

Potrivit instanței, „cererea a fost retrasă în aceeași seară”, iar completul de judecată a rămas neschimbat.

Pentru miercurea următoare este programată o audiere preliminară într-un dosar de mărturie mincinoasă, legat de procesul fostului prim-ministru Han Duck-soo.

De asemenea, într-un dosar instrumentat de un procuror special care investighează activitățile fostei prime doamne, Kim Keon Hee, Yoon este acuzat că „ar fi acceptat zeci de sondaje de opinie gratuite” de la un presupus broker politic, fapt ce ar putea constitui o încălcare a Legii privind finanțarea politică. Prima audiere preliminară în acest caz este stabilită pentru 27 ianuarie.

Un alt proces, privind presupusa răspândire de informații false în timpul alegerilor prezidențiale din 2022, posibilă încălcare a Legii privind alegerile funcționarilor publici, nu are încă o dată stabilită.

În februarie vor începe și două procese aduse de procurorul special care investighează cazul Corpului de Marină, inclusiv unul legat de presupusul abuz de putere în suprimarea unei anchete privind decesul unui militar în 2023.

Potrivit legislației privind procurorii speciali, o hotărâre în primă instanță trebuie pronunțată „în termen de șase luni de la inculpare”, ceea ce face ca deciziile în aceste dosare să fie așteptate cel târziu în prima jumătate a anului.

Eventualele schimbări de personal în sistemul judiciar, programate pentru 23 februarie, ar putea duce însă la reluarea unor procese.