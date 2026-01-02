Fostul președinte al Coreei de Sud rămâne după gratii. Judecătorii au emis un nou mandat

Un tribunal din Seul a decis, vineri, emiterea unui nou mandat de arestare pe numele fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, prelungindu-i detenția în dosarul legat de impunerea temporară a legii marțiale la finalul anului 2024, potrivit AFP. În noiembrie, procurorii au formulat împotriva lui mai multe acuzații de „ajutor acordat inamicului”, susținând că ar fi ordonat zboruri de drone deasupra Coreei de Nord pentru a justifica introducerea legii marțiale.

„Mandatul a fost emis din cauza temerilor că ar putea distruge dovezi”, a explicat pentru AFP un responsabil al tribunalului districtual central din Seul.

Primul mandat urma să expire pe 18 ianuarie, iar această nouă decizie permite menținerea detenției pentru cel mult încă șase luni.

Destituirea lui Yoon Suk Yeol, în aprilie, a marcat punctul culminant al unei perioade tensionate, care a împins Coreea de Sud într-o criză politică fără precedent. Momentul-cheie a fost 3 decembrie 2024, când, încercând să-și conserve autoritatea, el a apelat la armată și a trimis trupe la parlament pentru a bloca votul care urma să respingă declarația sa de lege marțială, punând sub semnul întrebării controlul civil asupra instituțiilor statului.

După aceste acțiuni, confruntarea cu autoritățile s-a prelungit săptămâni întregi. Yoon Suk Yeol a refuzat să coopereze cu anchetatorii și s-a folosit de serviciul prezidențial de protecție pentru a amâna arestarea, până când, în ianuarie 2025, a devenit primul președinte în exercițiu din Coreea de Sud care ajunge în detenție — un episod fără precedent în istoria politică a țării.

Yoon Suk Yeol a fost eliberat în martie din motive procedurale, în timp ce procesul pentru insurecție continua. Cu toate acestea, a fost din nou arestat la începutul lunii iulie, din cauza suspiciunilor că ar putea distruge probe esențiale pentru anchetă.

Fostul lider este judecat și pentru obstrucționarea justiției, fiind acuzat că a exclus membri ai cabinetului dintr-o ședință privind legea marțială și că, în ianuarie, ar fi împiedicat intenționat arestarea sa.

Săptămâna trecută, procurorii au cerut o pedeapsă de zece ani de închisoare în aceste cauze. Tribunalul din Seul urmează să anunțe verdictul pe 16 ianuarie.