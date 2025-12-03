Ce se întâmplă în Coreea de Sud la un an de la încercarea de lovitură de stat

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat miercuri că mai există pași de parcurs pentru a gestiona consecințele încercării eșuate de a impune legea marțială de către predecesorul său, cu un an în urmă, și că țara trebuie să se asigure că vinovații vor răspunde în fața legii, potrivit Reuters.

Ocazionând prima aniversare a anunțului surprinzător al legii marțiale din 3 decembrie 2024, Lee a afirmat că acțiunea fostului președinte Yoon Suk Yeol a reprezentat o amenințare la adresa stabilității naționale, însă cetățenii s-au ridicat și au oprit intervenția militară cu propriile mâini.

„Imprudența celor care au încercat să distrugă ordinea constituțională și chiar să planifice un război doar pentru ambițiile lor personale trebuie să fie sancționată”, a spus Lee.

Declarația de lege marțială a lui Yoon a aruncat țara, anterior considerată un model de succes democratic, într-o perioadă de instabilitate politică prelungită, în același timp în care decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife comerciale a afectat economia sud-coreeană dependentă de exporturi.

Ulterior, liderul conservator a fost demis, iar Lee, care pierduse în fața lui Yoon în alegerile prezidențiale din 2022, a câștigat alegerile anticipate din iunie, cu un mandat de a redresa țara după șocul legii marțiale.

Persoanele acuzate de implicare au fost arestate și judecate pentru subversiune.

De la preluarea mandatului, Lee a reușit să încheie un acord comercial cu Statele Unite după două summituri cu Trump, dar tensiunile sociale și temerile legate de posibila persecuție a conservatorilor persistă.

„Dar, la fel ca tratarea cancerului prin eliminarea celulelor care s-au adâncit în organism, nu se poate finaliza atât de ușor”, a avertizat președintele sud-coreean.

Yoon a menținut poziția că legea marțială pe care a declarat-o temporar era necesară pentru a avertiza publicul asupra unei „crize naționale”.

„A fost diferit de legile marțiale din trecut, care persecutau populația, a spus Yoon într-un comentariu scris pentru ziarul japonez Yomiuri, insistând că a respectat cererea parlamentului de a ridica decretul.”

Declarația de lege marțială, făcută târziu în noapte, a fost anulată în câteva ore prin votul majoritar al parlamentarilor susținuți de Partidul Democrat al lui Lee și de unii membri ai partidului conservator al lui Yoon.

Yoon este judecat pentru insurecție, riscând închisoarea pe viață sau chiar pedeapsa cu moartea, și neagă că a ordonat arestarea parlamentarilor din opoziție sau a dușmanilor politici.

De asemenea, foști membri ai cabinetului, ofițeri militari și parlamentari sunt judecați sau cercetați, iar soția lui Yoon, Kim Keon Hee, se confruntă cu un proces separat pentru corupție și luare de mită.

Unele membre ale Partidului Conservator Poporului și-au cerut scuze pentru că nu au blocat decretul, dar diviziunile rămân, iar extremiștii continuă să acuze Partidul Democrat că ar fi alimentat conflictul.

Președintele Lee a declarat că va propune ca 3 decembrie să fie zi națională pentru a celebra rolul cetățenilor în stoparea legii marțiale și a sugerat că aceștia merită să fie considerați pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Miercuri, Lee va participa la un marș al cetățenilor pentru a marca aniversarea evenimentului, care va trece pe lângă parlament, unde soldați și polițiști fuseseră mobilizați în noaptea de 3 decembrie 2024 pentru a încerca să închidă camera legislativă.

Parlamentarii au fost nevoiți să sară gardurile pentru a intra și a vota împotriva decretului de lege marțială.