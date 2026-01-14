Fostul președinte al Coreei de Sud, în fața pedepsei capitale. Yoon riscă sentința supremă

Parchetul special din Coreea de Sud a solicitat pedeapsa capitală pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzat că ar fi orchestrat un complot de insurecție în legătură cu instituirea temporară a legii marțiale din decembrie 2024, potrivit agenției Reuters.

Cererea a fost formulată în cadrul pledoariilor finale prezentate marți seară la Tribunalul Districtual Central din Seul, într-un dosar care vizează fapte considerate de anchetatori drept o încercare de menținere la putere prin mijloace neconstituționale.

Anchetatorii au stabilit existența unui plan care ar fi fost coordonat de Yoon și de fostul ministru al apărării, Kim Yong-hyun, încă din octombrie 2023, cu scopul de a păstra controlul asupra conducerii statului.

În argumentele finale, procurorii au afirmat că instituirea legii marțiale nu a avut un caracter legitim. În sala de judecată, un procuror a declarat că „Yoon... susține că a instituit legea marțială de urgență pentru a proteja democrația liberală, dar legea marțială neconstituțională și ilegală a subminat funcționarea Adunării Naționale și a Comisiei Electorale... distrugând de fapt ordinea constituțională a democrației liberale”.

Potrivit aceleiași surse, anchetatorii consideră că măsura a afectat instituțiile cheie ale statului sud-coreean, în special parlamentul și structurile electorale. De asemenea, procurorii au susținut că „inculpatul nu a regretat sincer fapta... și nu și-a cerut scuze în mod corespunzător față de populație”.

În timpul ședinței de judecată, Yoon Suk Yeol a reacționat la solicitarea de condamnare prin gesturi și expresii care au atras atenția instanței, iar judecătorul a intervenit pentru a restabili ordinea în sală, după ce unii susținători ai fostului președinte au avut reacții zgomotoase.

Yoon Suk Yeol, în vârstă de 65 de ani, a respins acuzațiile formulate împotriva sa. Agenția Yonhap a relatat că acesta a declarat în instanță că a proclamat legea marțială pentru a contracara „răutatea care ar distruge națiunea”.

El a argumentat că măsura a fost luată în limitele atribuțiilor sale constituționale și că a urmărit să atragă atenția asupra blocajelor generate de partidele de opoziție în activitatea guvernamentală.

Legea marțială impusă în decembrie 2024 a fost în vigoare aproximativ șase ore, însă, conform relatărilor Reuters, evenimentul a produs un impact major asupra scenei politice și instituționale a Coreei de Sud, stat considerat un aliat strategic al Statelor Unite și una dintre economiile importante din Asia.

Instanța urmează să pronunțe o decizie în acest dosar la data de 19 februarie. Conform practicii judiciare din Coreea de Sud, solicitarea procurorilor nu este întotdeauna identică cu sentința finală pronunțată de judecători.

Un precedent relevant este cazul din anii 1995–1996, când foștii președinți Chun Doo-hwan și Roh Tae-woo au fost judecați pentru acuzații de insurecție.

În acel dosar, procurorii au cerut pedeapsa cu moartea pentru Chun și închisoare pe viață pentru Roh. O instanță inferioară a dispus inițial condamnarea la moarte pentru Chun și o pedeapsă de 22 de ani și jumătate pentru Roh, însă o instanță de apel a modificat sentințele la detenție pe viață, respectiv 17 ani. Ambii au fost ulterior grațiați după aproximativ doi ani de detenție.

Coreea de Sud nu a efectuat nicio execuție din 1997, deși ultima condamnare la moarte a fost pronunțată în 2016. În acest context, solicitarea actuală a procurorilor este una cu impact juridic și simbolic, însă aplicarea efectivă a unei astfel de pedepse nu a mai avut loc de aproape trei decenii.

Biroul președintelui Lee Jae Myung, ales după demiterea lui Yoon anul trecut, a transmis într-un comunicat că „are încredere că sistemul judiciar va decide... în conformitate cu legea, principiile și standardele publice”.