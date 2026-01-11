De ce unele cafenele și restaurante din Coreea de Sud interzic filmatul și fotografiatul

În marile orașe din Coreea de Sud, mai ales în zonele frecventate de turiști, tot mai multe cafenele și restaurante afișează reguli clare care interzic fotografierea și filmarea. Măsura nu este aplicată peste tot și nu are o singură explicație. În practică, proprietarii invocă mai multe motive, printre care protejarea vieții private sau presiunea creată de producerea de conținut pentru rețelele sociale.

Fenomenul apare în contextul unei tendințe mai largi la nivel mondial: interesul pentru experiențe considerate „private” și pentru spații care limitează fotografiatul este tot mai mare. Un raport despre industria restaurantelor, publicat în 2024, arată o creștere a căutărilor pentru localuri care interzic realizarea de fotografii, semn că, în unele piețe, această regulă a devenit parte din oferta pentru clienți, nu doar o măsură de control.

În Coreea de Sud, dezbaterea legată de imagini și date personale are o importanță aparte. Din punct de vedere juridic, o fotografie sau o filmare care permite identificarea unei persoane poate fi încadrată ca dată personală, iar organizațiile sunt încurajate să respecte reguli stricte în utilizarea acestor informații. În acest context, Comisia pentru Protecția Informațiilor Personale (PIPC) a publicat în 2024 ghiduri de aplicare a legislației, menite să clarifice modul de folosire a datelor personale în situații și contexte noi.

În paralel, legea privind protecția datelor (Personal Information Protection Act) definește „informația personală” ca informație legată de o persoană în viață, care permite identificarea directă sau indirectă. În termeni simpli, o înregistrare făcută într-un local poate surprinde fețe, voci, ecusoane, plăcuțe de pe comenzi, conversații sau alte detalii care îi fac pe oameni ușor de recunoscut.

Din această perspectivă, interdicția devine o formă de prevenție: localul încearcă să evite situații în care clienții ajung filmați fără acord și apoi apar online.

Un argument invocat frecvent de proprietari vizează protejarea angajaților. În activitatea zilnică, un telefon ridicat la nivelul feței, lângă casă sau la bar, poate transforma rapid o interacțiune obișnuită într-un material distribuit public, fără acordul persoanei filmate.

Din acest motiv, unele localuri cer explicit ca vizitatorii să fotografieze doar produsele sau interiorul, nu și personalul.

Pentru unele cafenele, interdicția este, totodată, o măsură de management. Proprietarii descriu situații în care clienții mută mobilier, cer rearanjări, ocupă mult timp spațiul pentru cadre „perfecte” sau blochează culoare cu trepiede și lumini.

În astfel de cazuri, regula nu urmărește să „pedepsească” utilizarea telefonului, ci să mențină o experiență plăcută pentru restul clienților: timp de servire mai bun, trafic mai fluid, mai puține tensiuni între mese.

În Coreea de Sud, estetica spațiilor a devenit un subiect de analiză publică, pe măsură ce platforme precum Instagram influențează modul în care oamenii aleg locurile și își construiesc prezența online. O analiză publicată de Korea Times în 2025 descrie cum cultura vizuală și „decorurile” pentru social media modelează spațiile urbane. În acest tip de peisaj, unele localuri aleg să se diferențieze exact prin opusul acestei logici: un spațiu în care nu se filmează.

Interdicțiile de filmare capătă o altă semnificație atunci când discuția ajunge la filmările abuzive. Coreea de Sud se confruntă de ani buni cu infracțiuni asociate camerelor ascunse, iar subiectul rămâne prezent în dezbaterea publică. O analiză publicată în 2024 arată că fenomenul persistă, în pofida înăspririi legilor, și explică dificultățile din zona aplicării și prevenției.

Deși cafenelele și restaurantele nu sunt, în mod automat, „zone vulnerabile” în sensul clasic (cum ar fi vestiarele sau toaletele), proprietarii invocă uneori această temere pentru a justifica o politică mai strictă, mai ales în spații mici, cu mese apropiate și un flux mare de clienți.