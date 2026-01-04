Ce înseamnă un salariu minim diferit pentru angajații necalificați. Impactul asupra celor fără studii și efectele sociale posibile

Proiectul legislativ privind salariul minim diferențiat ridică întrebări majore despre piața muncii. Ce înseamnă pentru angajații necalificați, pentru cei fără studii sau cu vechime redusă și ce riscuri apar în privința inegalităților și a tensiunilor sociale?

Propunerea legislativă apărută recent în România, privind introducerea unui salariu minim calculat în funcție de nivelul studiilor și vechime, aduce în dezbatere un subiect cu implicații sociale și economice importante. Ideea este de a crea un sistem stratificat, în care angajații necalificați sau fără studii superioare ar urma să aibă un nivel minim de salarizare mai mic decât cei cu studii medii, respectiv superioare. Proiectul urmărește, potrivit inițiatorilor, stimularea calificării și ajustarea mai realistă a costurilor cu forța de muncă.

Deși măsura ar putea crea un cadru mai clar pentru diferențierea salarială, în practică apar întrebări legate de statutul angajaților aflați în categoriile cele mai vulnerabile. Pentru o parte dintre aceștia, salariul minim reprezintă limita de supraviețuire, iar modificarea formulei poate influența direct nivelul de trai, stabilitatea locurilor de muncă și riscul de sărăcie.

În România, o proporție semnificativă a forței de muncă active este formată din persoane care lucrează în locuri necalificate sau slab calificate. Sectoare precum retail, curierat, construcții, agricultură, servicii de curățenie sau industria alimentară depind de această categorie profesională.

În prezent, salariul minim unic le oferă acestor angajați o bază comparabilă cu cea a lucrătorilor calificați din unele domenii. Odată introdus un sistem diferențiat, angajații fără calificare ar putea rămâne la un nivel salarial stagnat sau chiar mai mic decât ritmul general al pieței, dacă noua grilă ar fixa limite separate pentru fiecare categorie.

Pentru cei cu vechime redusă, efectul ar putea fi similar. Perioadele inițiale din carieră ar deveni mai puțin atractive, iar lipsa unui progres salarial vizibil ar putea determina schimbări frecvente de loc de muncă, migrație internă sau chiar ieșirea temporară din piața muncii.

Introducerea unui salariu minim diferențiat vine și cu o consecință importantă: amplificarea decalajelor între lucrătorii calificați și necalificați.

Pentru cei care depind exclusiv de salariul minim pentru a acoperi cheltuielile de bază, orice diferențiere poate reprezenta un risc direct de scădere a puterii de cumpărare. În contextul în care rata inflației, costurile alimentelor, utilităților și serviciilor rămân ridicate, salariile minime mici nu oferă un nivel de trai sustenabil.

În multe regiuni din România, salariul minim reprezintă standardul predominant în economie. O diferențiere ar putea crea zone cu potențial crescut de sărăcie persistentă, afectând comunitățile deja vulnerabile și accentuând polarizarea socială.

Deși proiectul nu introduce explicit un criteriu de discriminare, efectele sale pot genera situații în care angajații cu acces redus la educație sunt dezavantajați sistematic. Există grupuri care, din motive socio-economice, nu au putut parcurge etapele necesare pentru obținerea unei calificări sau pentru finalizarea studiilor. În absența unor programe reale de reconversie profesională, acești angajați rămân blocați în segmentul cel mai slab plătit al pieței.

Pentru zonele rurale sau orașele mici, unde oferta de formare profesională este redusă, diferențierea salarială poate crea o categorie permanentă de lucrători slab plătiți, fără perspective reale de mobilitate profesională.

Un salariu minim diferențiat poate influența și comportamentul angajatorilor. Companiile ar putea fi tentate să angajeze preponderent personal necalificat, în scopul reducerii costurilor salariale, în special în domeniile cu marje mici de profit. Asta ar putea duce la:

blocarea proceselor de calificare internă, scăderea investițiilor în formarea angajaților, creșterea fluctuației de personal, crearea unui segment de muncă permanent low-cost.

În industriile în care munca necalificată este predominantă, diferențierea salariilor minime ar putea elimina presiunea asupra angajatorilor de a îmbunătăți condițiile salariale, menținând lucrătorii într-o poziție vulnerabilă.

Proiectul susține ideea că salariul minim diferențiat ar încuraja calificarea. Totuși, în lipsa unor programe finanțate public sau a unor facilități reale pentru angajați, diferențele salariale nu sunt suficiente pentru a determina o schimbare structurală.

Formarea profesională implică timp, costuri și disponibilitate, iar angajații aflați în zona salariului minim au rareori resurse pentru a acoperi aceste necesități. Un salariu minim diferențiat, fără măsuri complementare, nu garantează o creștere reală a calificării, ci poate perpetua blocarea lucrătorilor în același nivel socio-profesional.

Diferențierea salariilor minime poate genera tensiuni între diferitele categorii de angajați. În companiile în care lucrează atât personal calificat, cât și necalificat, apropierea sau îndepărtarea valorilor salariale poate crea percepții de nedreptate sau de subapreciere.

În sectoarele publice, unde grilele salariale sunt deja structurate, un salariu minim diferențiat poate complica suplimentar sistemele existente. În mediul privat, poate duce la apariția unor conflicte sau revendicări sindicale, în special în domenii unde munca fizică intensă este remunerată la nivel minim.