Șoferii, obligați să oprească în spatele autobuzelor școlare. Ce amenzi prevede proiectul de lege

Șoferii ar urma să fie obligați să oprească atunci când autobuzele școlare staționează pentru urcarea sau coborârea copiilor. Nerespectarea regulilor va fi sancționată, potrivit unui proiect de lege semnat de zeci de parlamentari.

Un nou proiect de lege, inițiat de senatorul AUR Cristian Șipoș și semnat de alți 57 de parlamentari, majoritatea din AUR și PSD, a fost depus pe masa senatorilor pe 1 aprilie și propune modificări importante ale Codului rutier (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002).

Principala modificare introduce un articol nou care îi obligă pe șoferi să oprească complet la o distanță de 5 metri în spatele unui vehicul destinat transportului copiilor, oprit cu semnalele luminoase pornite. Obligația se aplică și celor care circulă din sens opus, cu excepția drumurilor cu separare fizică a sensurilor sau cu mai multe benzi pe sens.

Șoferii vor putea porni din nou doar după ce vehiculul pentru transportul copiilor oprește semnalele și își reia deplasarea. Dacă măsurile vor fi adoptate, în multe situații traficul se va opri complet în jurul unui autobuz sau microbuz școlar.

În prezent, regulile de siguranță rutieră îi obligă pe șoferi doar să reducă viteza când trec pe lângă un vehicul care transportă copii și este oprit. Inițiatorii proiectului susțin că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a preveni accidentele.

„Experiența practică și datele statistice relevă însă caracterul insuficient al acestei măsuri în prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați minori. Comportamentul imprevizibil al copiilor, în special în proximitatea autovehiculelor, generează situații de risc ridicat, în care simpla reducere a vitezei nu este aptă să înlăture pericolul producerii unor evenimente grave”, se arată în expunerea de motive.

Un alt argument invocat în document se bazează pe studii europene, care arată că majoritatea accidentelor cu copii au loc în afara vehiculului. Acestea se produc „în momentul traversării drumului, fie prin fața, fie prin spatele acestuia”. „Aceste realități evidențiază necesitatea adoptării unei soluții legislative care să asigure un nivel superior de protecție, prin eliminarea riscului de impact în zona de debarcare sau îmbarcare”, au mai transmis autorii proiectului.

Proiectul prevede amenzi pentru cei care nu respectă noua regulă, iar nerespectarea obligației de oprire va fi considerată contravenție și sancționată potrivit Codului rutier. „Nerespectarea obligației atrage sancțiuni contravenționale proporționale cu gravitatea faptei, constând în amendă din clasa a III-a de sancțiuni și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată”, au transmis inițiatorii.

Potrivit Codului rutier, amenda din clasa a III-a de sancțiuni cuprinde între 6 și 8 puncte-amendă, iar un punct reprezintă 10% din salariul minim brut. În prezent, aceasta înseamnă între 1.215 și 1.620 de lei și se aplică pentru abateri precum neacordarea de prioritate, trecerea pe roșu, circulația pe sens opus sau conducerea cu permisul expirat.

Aplicarea regulii va depinde de modul în care vor fi semnalizate vehiculele de transport școlar și de claritatea normelor din regulamentul de aplicare, care va fi actualizat în termen de 60 de zile de la adoptare.