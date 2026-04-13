Traficul, intens în mai multe zone ale țării. Rutele alternative recomandate de Poliția Română

Traficul a fost intens luni după-amiază pe sensul spre Capitală al autostrăzii A1 București-Pitești, unde pe unele tronsoane s-au format coloane de mașini, potrivit Centrului Infotrafic. Circulația a fost aglomerată și pe autostrăzile A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, precum și pe DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că, la ora 16.30, traficul era intens pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul spre Capitală. Cele mai aglomerate tronsoane au fost la kilometrii 29-30, 44-49, 87-91 și 102-106, unde s-au format coloane de mașini, pe alocuri în staționare.

Pentru autostrada A1 Pitești-București, autoritățile au recomandat ca rută alternativă traseul Pitești-DN 7-Găești-Chitila-București.

De asemenea, traficul a fost intens și pe alte drumuri principale:

autostrada A2 București-Constanța: traficul a fost îngreunat în zona localităților Fundulea și Brănești, pe sensul spre Capitală;

autostrada A3 București-Ploiești: circulația a fost intensă pe sensul de mers spre București, între Dumbrava și Moara Vlăsiei;

autostrada A7 Ploiești-Adjud: traficul a fost intens pe sensul dinspre Buzău către Pitești, în zona localității Baba Ana;

DN 1 Ploiești-Brașov: s-a format coloană de mașini pe sensul Brașov-Ploiești, între Predeal și Bușteni, dar și în zona Posada, iar pe celălalt sens s-a circulat greu în Poiana Țapului și Bușteni;

DN 7 Pitești-Sibiu: traficul a fost oprit pe ambele sensuri în zona localității Tuțulești, după un accident în care au fost implicate trei autovehicule, iar între Călimănești și Robești s-a format coloană de mașini.

Polițiștii au acționat pentru fluidizarea traficului pe toate arterele rutiere importante la nivel național.

„Pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinaţiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenţie traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate creşte şi pot opta pentru rute alternative. Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie!”, au transmis poliţiştii rutieri.

Pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mari de așteptare, generate de traficul intens pe autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea, Poliția Română a recomandat mai multe rute alternative.

Acestea sunt: DN 7 Pitești-Topoloveni-Găești-Titu-București, cu acces din zona km 115, DJ 702G cu ieșiri la km 106, 102, 98, 94 și 86 și continuare pe DN 61 spre Petrești-Uliești-Corbii Mari-Vânătorii Mici-Crevedia-Bolintin Vale-Bolintin Deal-Ciorogârla-București, DN 61 cu acces la km 70, 64, 49 și 44, precum și DJ 601, cu ieșiri la km 30 și 23, pe direcția Bolintin Vale-Bolintin Deal-Ciorogârla.

Pentru DN 1 București-Ploiești-Brașov, autoritățile au indicat mai multe rute alternative: București-Autostrada A3-Ploiești-Cheia-DN 1A-Brașov; București-Autostrada A1-Pitești-Câmpulung-DN 73-Râșnov; București-DN 71-Târgoviște-DN 72A-Câmpulung-DN 73-Râșnov; București-Târgoviște-DN 71-Sinaia.