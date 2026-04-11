Autostrada București–Brașov, un proiect întârziat. Termenele avansate indică finalizarea abia după 2030

Autostrada București–Brașov, unul dintre cele mai discutate proiecte de infrastructură din România postdecembristă, continuă să fie amânată, în ciuda promisiunilor repetate formulate de-a lungul ultimelor decenii de Ministerul Transportului și Infrastructurii .

Deși ideea unei legături rapide între Capitală și zona montană a fost vehiculată încă din anii ’90, lipsa finanțării și a unei strategii coerente au făcut ca proiectul să nu depășească mult timp stadiul de planificare.

Discuțiile despre realizarea autostrăzii au început imediat după 1989, însă în anii ’90 proiectul nu a beneficiat de resursele necesare și nici de o susținere politică consistentă.

Ulterior, în perioada guvernării conduse de Adrian Năstase, au fost reluate planurile pentru construcția autostrăzii, inclusiv ideea extinderii traseului până la Cluj. Cu toate acestea, nici aceste inițiative nu s-au concretizat în lucrări efective.

În anii care au urmat, autoritățile au lansat mai multe studii de fezabilitate și au anunțat în mod repetat noi termene, însă proiectul a rămas blocat. În prezent, singurul segment funcțional este cel dintre București și Ploiești.

Autostrada dintre București și Ploiești, parte a autostrăzii A3, are o lungime de aproximativ 58 de kilometri și a fost deschisă circulației etapizat, între 2010 și 2012.

Deși acest tronson reprezintă un pas înainte în modernizarea infrastructurii rutiere, continuarea lucrărilor spre Brașov nu a fost realizată.

Între timp, traficul pe DN1, principala rută care leagă Capitala de Valea Prahovei și Brașov, rămâne intens, mai ales în perioadele de vacanță sau în weekenduri. Coloanele de mașini pot ajunge la câțiva kilometri, iar timpul de deplasare crește semnificativ.

Cea mai recentă promisiune privind acest proiect a fost făcută anul trecut, când autoritățile au anunțat că studiul de fezabilitate pentru autostradă ar urma să fie finalizat în 2026.

Într-un scenariu optimist, în care toate etapele ulterioare ar decurge fără întârzieri, construcția ar putea fi finalizată în jurul anului 2031.

Autostrada București–Brașov ar urma să aibă o lungime totală de aproximativ 170 de kilometri. Costul estimat al proiectului depășește 3 miliarde de euro, însă această valoare ar putea fi revizuită în funcție de evoluția prețurilor și de soluțiile tehnice adoptate.

Realizarea acestei autostrăzi este considerată importantă pentru fluidizarea traficului între sudul și centrul țării, dar și pentru dezvoltarea turismului în zona montană. În lipsa unei alternative rapide la DN1, șoferii continuă să se confrunte cu aglomerație și timpi de parcurs imprevizibili.

Deși planurile privind autostrada București–Brașov au fost reluate de mai multe ori în ultimele decenii, proiectul rămâne, pentru moment, într-o etapă incipientă.

Termenele anunțate recent indică faptul că finalizarea sa nu este iminentă, iar evoluția concretă depinde de finalizarea documentațiilor tehnice și de asigurarea finanțării necesare.