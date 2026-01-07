România ar putea ajunge la 1.660 de kilometri de autostradă în 2026

România ar putea bate din nou recordul anual de inaugurări de autostrăzi în 2026, după explozia de lucrări din 2024. Rețeaua națională a ajuns la 1.416 kilometri în exploatare, la care se adaugă peste 840 de kilometri în construcție și aproape 490 de kilometri aflați în licitație, potrivit datelor Asociației Pro Infrastructură.

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, după aproape 195 de kilometri deschiși în 2024 și 146 de kilometri inaugurați în 2025, 2026 ar putea deveni din nou un an record pentru autostrăzi și drumuri expres. API estimează că, într-un scenariu realist-optimist, vor fi dați în trafic 244 de kilometri de infrastructură rutieră.

În scenariul ultra-optimist, se mai pot adăuga aproximativ 28,5 kilometri pe Autostrada A3 și 11 kilometri pe Autostrada A8. Astfel, totalul inaugurați într-un singur an ar putea ajunge la 284 de kilometri.

În 2026 ar urma să fie recuperate restanțe din 2024, precum drumul expres DEx6 Galați – Brăila, dar și din 2025, printre care A0 Nord lot 4, A3 Nădășelu – Poarta Sălajului fără devierile de traseu și A7 Adjud – Pașcani. Sunt incluse și șantiere cu termen contractual în 2026, precum loturile 1 și 3 ale A0 Nord, A3 Suplacu de Barcău – Chiribiș și viaductele Nădășelu și Topa Mică.

De asemenea, sunt proiecte cu termen în 2027 care ar putea fi finalizate mai devreme. Asociația Pro Infrastructură estimează că veriga lipsă a Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea nu va fi dată în trafic în 2026, săpătura tunelurilor urmând să fie finalizată în iunie, iar inaugurarea fiind realistă abia în vara anului 2027, cel mai probabil spre finalul lunii iunie.

API estimează că primele inaugurări ar putea avea loc în aprilie, pe A7 Adjud Nord – Răcăciuni, A3 Zimbor – Poarta Sălajului și pe o secțiune a A0 Nord. În mai și iunie sunt așteptate deschideri pe alte segmente ale A0 Nord, pe A7 Răcăciuni – Bacău Sud și pe drumul expres DEx6 Galați – Brăila, iar vara ar putea aduce inaugurarea primului tunel de autostradă din România, pe A1 Curtea de Argeș – Tigveni, livrat de Porr înainte de termen.

Toamna sunt așteptate inaugurări pe Autostrada Transilvania, inclusiv Suplacu de Barcău – Chiribiș și viaductele Nădășelu și Topa Mică, iar decembrie ar putea aduce deschiderea A7 Săbăoani – Pașcani. În condiții ideale, ar putea fi deschise înainte de termen A3 Chiribiș – Biharia și A8 Târgu Mureș – Acățari, permițând circulația continuă de la granița cu Ungaria până la Nușfalău și un impact major asupra traficului local.

Asociația Pro Infrastructură estimează că în 2026 ar putea începe proiecte importante pe drumurile expres din nordul țării, pe coridorul Oradea – Arad, pe drumul expres Focșani – Brăila și pe Autostrada A8, unde sunt așteptate mai multe starturi de șantier. În schimb, variantele de ocolire rămân deficitare, cu întârzieri semnificative la centurile Comarnic și Craiova Sud, iar centura Blaj are șanse reduse de deschidere până la finalul anului.

Potrivit estimărilor API, România ar putea ajunge la aproximativ 1.660 de kilometri de autostradă și drum expres în exploatare în decembrie 2026. Rețeaua rutieră din afara Arcului Carpatic începe să se lege coerent, cu rute lungi și continue între mari orașe și cu inelul complet al Capitalei funcțional.