Primii kilometri de autostradă în Republica Moldova. A fost lansată licitația ultimului lot

Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot al Autostrăzii Unirii A8, tronsonul Târgu Neamţ–Iaşi–Ungheni, a fost lansată. Contractul are o valoare estimată de 4,7 miliarde de lei şi include atât legătura cu Podul de Flori peste Prut, cât şi primii kilometri de autostradă construiţi pe teritoriul Republicii Moldova, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu, îmtr-o postare pe Facebook.

Autostrada Unirii A8 nu vizează doar conectarea regiunilor istorice ale României şi legătura cu vestul Europei, ci şi realizarea unei conexiuni de infrastructură cu Republica Moldova, în vederea integrării acesteia în reţeaua europeană de transport, a transmis secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.

„România îşi asumă acest rol strategic şi se implică direct în realizarea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova.” a transmis Irinel Scrioșteanu.

A fost lansată licitaţia pentru proiectarea şi execuţia ultimului lot al tronsonului Târgu Neamţ–Iaşi–Ungheni, parte din A8, care va asigura conexiunea cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni şi, implicit, cu Republica Moldova, România asumându-şi realizarea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul acesteia.

Termenul de depunere a ofertelor este stabilit pentru 26 ianuarie 2026, ora 15.00. Contractul prevede realizarea unui traseu de 15 km, care va include 14 poduri şi pasaje, două tuneluri – dintre care cel mai lung va avea 1.700 de metri, precum şi două noduri rutiere, la Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti.

Proiectul mai cuprinde un drum de legătură de 2,77 km între nodul Golăieşti şi Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, construirea primilor 4,7 km de autostradă pe teritoriul Basarabiei şi conexiunea cu un viitor hub logistic multimodal. Hubul va fi amenajat pe un teren de 18 hectare la staţia Bereşti, raionul Ungheni, fiind gândit ca punct-cheie la frontiera estică a Uniunii Europene, cu acces la reţeaua TEN-T, la sistemul feroviar cu ecartament UE şi larg, precum şi la coridoarele Centru-Nord.

Hubul logistic este proiectat să deservească toate tipurile de transport terestru de mărfuri, cu o capacitate anuală de câteva sute de mii de tone şi un potenţial de creştere la peste 1,5 milioane de tone pe an. Valoarea estimată a contractului pentru lotul 4 al Autostrăzii A8 este de 4,7 miliarde de lei, finanţarea urmând să fie asigurată prin Programul Security Action for Europe.

Procedura de licitaţie publică este derulată de Compania Naţională de Investiţii Rutiere. Scretarul de stat Irinel Scrioşteanu a explicat că realizarea acestui obiectiv este considerată un pas esenţial atât pentru dezvoltarea infrastructurii României, cât şi pentru conectarea Republicii Moldova la reţeaua de transport europeană, cu efecte asupra economiei, mobilităţii şi securităţii regionale.