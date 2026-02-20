Economie

Construcția de autostrăzi, fericirea din cifre, dezamăgirea din realitate! Un eșec major al Guvernului Bolojan. Exclusiv

Comentează știrea
Construcția de autostrăzi, fericirea din cifre, dezamăgirea din realitate! Un eșec major al Guvernului Bolojan. ExclusivHarta autostrăzi România. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Construcția de autostrăzi, fascinanta și eterna problemă a României. Mesajele publice ale politicienilor, preluate cu multă festivism în spațiul public și cu multă conștiinciozitate de unii jurnaliști, ne prezentau, până de curând, anul 2026 ca unul care va doborî toate recordurile în materie de infrastructură rutieră. În exclusivitate, vă prezentăm stadiul autostrăzilor din România.

Construcția de autostrăzi, o problemă eternă

Perspectivele sunau bine, 250 de kilometri de drumuri de mare viteză, mari investiții în zonele uitate până acum. O Moldovă conectată, un București aerisit și să nu uităm învingerea urșilor de la Margina-Holdea. Însă, este o vorbă. Totul pare perfect până apar întrebările. Din nefericire, nu apucăm să facem ultimul pas, pentru că decidenții politici, mai cu jumătate de gură, ne spun că ar trebui să ne pregătim pentru altceva. Un altceva pe care noi, românii, îl avem în ADN. Dezamăgirea. Urmată de revoltă.

Într-un interviu acordat DIGI24, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ne spune că este posibilă o blocare a marilor proiecte de infrastructură. Un blocaj venit pe fondul lipsei de predictibilitate a statului în relația cu antreprenorii, implicit, a lipsei sumelor necesare pentru confinanțare.

Guvernul Bolojan, vinovat de nepăsare

Fondurile europene sau împrumuturile acordate de Uniunea Europeană, fie că vorbim de Programul Transport (PT), Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau de mult așteptatul Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) acoperă o mare parte din prețul construcției drumurilor de mare viteză. Confinanțările României pentru aceste obiective nu ar trebui să fie un mare efort, mai ales că o infrastructură modernă atrage investiții. Însă politicienii ne-au învățat că orice pas mic se face cu eforturi mari.

Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare
Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare
România, obligată să reformeze pensiile militare după ani de amânări: Ar trebui să ne așteptăm să pună haosul întreținut de guvernanți
România, obligată să reformeze pensiile militare după ani de amânări: Ar trebui să ne așteptăm să pună haosul întreținut de guvernanți

Avem 15 șantiere pe care CNAIR trebuie să le deschidă circulației anul acesta, iar orice kilometru pierdut este un eșec al regimului Bolojan. Și cu timpul, o să vedem că este un eșec personal al lui Bolojan. Avem un vinovat cunoscut și recunoscut înainte de toate și pentru prima dată. Și pentru prima dată, după mulți ani, suntem prea aproape de succes ca să ne lovim de dezamăgire.

Cei 250 de kilometri promiși de autorități pentrul anul 2026:

Autostrada A0 – Sector Nord

Lotul 1 Joița – Corbeanca (17,5 km.)

Stadiu actual: 38%.

Lotul 3 Afumați - Pantelimon (6,60 km.)

Stadiu actual: 77%;

Lotul 4 Pantelimon – Glina (4,47 km.)

Stadiu actual: 93%;

Autostrada Sibiu – Pitești

Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș (9,86 km.)

Stadiu actual: 85%;

Autostrada Lugoj - Deva

Secțiunile E și D ale lotului 2 (9,13 km.)

Stadiu actual: 52%;

A3 - Autostrada Transilvania

Secțiunile Nădășelu - Mihăiești (16,80 km.) și Mihăiești - Zimbor (13,26 km.)

Stadiu actual: 92%;

Lucrări suplimentare viaducte

Stadiu actual: 52%;

Secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 km.)

Stadiu actual: 95,7%;

Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km.)

Stadiu actual: 68,56%.

Autostrada Focșani – Bacău

Lotul 2 Adjud - Răcăciuni (25,5 km.)

Stadiu actual: 95%;

Lotul 3 Răcăciuni - Bacău (21,52 km.)

Stadiu actual: 70%;

Autostrada Bacău – Pașcani

Lotul 1 Săucești - Trifești (30,3 km.)

Stadiu actual: 41,6%;

Lotul 2 Trifești - Gherăeşti (18,99 km.)

Stadiu actual: 39%;

Lotul 3 Mircești - Pașcani (28,09 km.)

Stadiu fizic: 41%;

Drumul Expres 6 Brăila – Galați (10,767 km.)

Stadiul actual: 95,7%;

Un mic efort anul acesta ar aduce o schimbare de capital de încredere.

2
2
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:27 - Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare
09:21 - România, obligată să reformeze pensiile militare după ani de amânări: Ar trebui să ne așteptăm să pună haosul întreți...
09:15 - Meajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă, la Contrapunct!
09:10 - Incident militar SUA-Rusia. Avioane militare rusești, escortate până la ieșirea din Alaska
08:59 - Rețetă simplă de rulouri cu mac și scorțișoară. Un deliciu pentru zilele friguroase
08:53 - Virgil Popescu: Preşedintele României a vorbit calm şi sigur pe el la Consiliul pentru Pace

HAI România!

Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale