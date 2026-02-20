Construcția de autostrăzi, fericirea din cifre, dezamăgirea din realitate! Un eșec major al Guvernului Bolojan. Exclusiv

Construcția de autostrăzi, fascinanta și eterna problemă a României. Mesajele publice ale politicienilor, preluate cu multă festivism în spațiul public și cu multă conștiinciozitate de unii jurnaliști, ne prezentau, până de curând, anul 2026 ca unul care va doborî toate recordurile în materie de infrastructură rutieră. În exclusivitate, vă prezentăm stadiul autostrăzilor din România.

Perspectivele sunau bine, 250 de kilometri de drumuri de mare viteză, mari investiții în zonele uitate până acum. O Moldovă conectată, un București aerisit și să nu uităm învingerea urșilor de la Margina-Holdea. Însă, este o vorbă. Totul pare perfect până apar întrebările. Din nefericire, nu apucăm să facem ultimul pas, pentru că decidenții politici, mai cu jumătate de gură, ne spun că ar trebui să ne pregătim pentru altceva. Un altceva pe care noi, românii, îl avem în ADN. Dezamăgirea. Urmată de revoltă.

Într-un interviu acordat DIGI24, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ne spune că este posibilă o blocare a marilor proiecte de infrastructură. Un blocaj venit pe fondul lipsei de predictibilitate a statului în relația cu antreprenorii, implicit, a lipsei sumelor necesare pentru confinanțare.

Fondurile europene sau împrumuturile acordate de Uniunea Europeană, fie că vorbim de Programul Transport (PT), Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sau de mult așteptatul Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) acoperă o mare parte din prețul construcției drumurilor de mare viteză. Confinanțările României pentru aceste obiective nu ar trebui să fie un mare efort, mai ales că o infrastructură modernă atrage investiții. Însă politicienii ne-au învățat că orice pas mic se face cu eforturi mari.

Avem 15 șantiere pe care CNAIR trebuie să le deschidă circulației anul acesta, iar orice kilometru pierdut este un eșec al regimului Bolojan. Și cu timpul, o să vedem că este un eșec personal al lui Bolojan. Avem un vinovat cunoscut și recunoscut înainte de toate și pentru prima dată. Și pentru prima dată, după mulți ani, suntem prea aproape de succes ca să ne lovim de dezamăgire.

Cei 250 de kilometri promiși de autorități pentrul anul 2026:

Lotul 1 Joița – Corbeanca (17,5 km.)

Stadiu actual: 38%.

Lotul 3 Afumați - Pantelimon (6,60 km.)

Stadiu actual: 77%;

Lotul 4 Pantelimon – Glina (4,47 km.)

Stadiu actual: 93%;

Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș (9,86 km.)

Stadiu actual: 85%;

Secțiunile E și D ale lotului 2 (9,13 km.)

Stadiu actual: 52%;

Secțiunile Nădășelu - Mihăiești (16,80 km.) și Mihăiești - Zimbor (13,26 km.)

Stadiu actual: 92%;

Lucrări suplimentare viaducte

Stadiu actual: 52%;

Secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului (12,24 km.)

Stadiu actual: 95,7%;

Secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș (26,35 km.)

Stadiu actual: 68,56%.

Lotul 2 Adjud - Răcăciuni (25,5 km.)

Stadiu actual: 95%;

Lotul 3 Răcăciuni - Bacău (21,52 km.)

Stadiu actual: 70%;

Lotul 1 Săucești - Trifești (30,3 km.)

Stadiu actual: 41,6%;

Lotul 2 Trifești - Gherăeşti (18,99 km.)

Stadiu actual: 39%;

Lotul 3 Mircești - Pașcani (28,09 km.)

Stadiu fizic: 41%;

Un mic efort anul acesta ar aduce o schimbare de capital de încredere.