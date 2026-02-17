Locul din România, aflat la trei ore de Budapesta, unde o casă costă doar 10.000 de euro. Ai și 284 de metri pătrați de teren

O casă cu două camere din județul Arad a fost pusă în vânzare la prețul de 10.000 de euro. Anunțul publicat pe un site de imobiliare prezintă locuința ca fiind potrivită pentru cei care își doresc să trăiască într-o zonă liniștită.

Imobilul este situat în satul Șoimoș din orașul Lipova, în județul Arad, și a fost construit în anul 1928. Are două camere și este amplasată pe un teren de 284 de metri pătrați, dintre care 40 de metri pătrați reprezintă suprafața utilă.

Conform informațiilor din anunț, locuința are și o gospodărie extinsă de 37 de metri pătrați. Proprietatea este amplasată în mediul rural și are acces la utilitățile de bază, respectiv apă și curent electric, în timp ce sistemul de canalizare este în curs de realizare.

Agenția imobiliară care a publicat oferta descrie casa ca fiind o oportunitate bună pentru viitorii locuitori, menționând că zona este liniștită și potrivită pentru persoanele care își doresc o locuință simplă. Prețul de 10.000 de euro este cel mai redus din zonă la acest moment.

În mod normal, prețurile pentru casele din județul Arad pornesc de la 45.000 de euro și pot ajunge până la 1.300.000 de euro, în funcție de localizare, suprafață și dotări. Comparativ cu alte orașe din România, Aradul se situează printre județele cu valori mai accesibile pe piața imobiliară.

În ultimii ani, tot mai multe persoane au ales să investească în proprietăți din Arad, fie pentru a se muta definitiv, fie pentru a avea o casă de vacanță într-o zonă mai puțin aglomerată. În 2025 s-a remarcat o tendință a tinerilor de a se orienta spre mediul rural, pe fondul creșterii prețurilor apartamentelor din marile orașe.

Diferențele sunt vizibile în comparație cu Bucureștiul. Dacă în județul Arad prețurile caselor încep, în mod normal, de la 45.000 de euro, în Capitală o casă cu trei camere pornește de la aproximativ 85.000 de euro.

De asemenea, o garsonieră în București ajunge la circa 63.000 de euro, sumă care depășește valoarea unei case scoase la vânzare în Arad.