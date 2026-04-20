Care sunt actele necesare pentru vânzarea unei mașini. Pașii care trebuie urmați înainte și după tranzacție

Vânzare mașină. Sursa foto: Freepik
Vânzarea unei mașini nu se rezumă la semnarea unui contract între două persoane. Tranzacția implică o serie de documente, atât ale vehiculului, cât și fiscale, precum și pași care trebuie urmați după finalizarea tranzacției.

Ce documente trebuie pregătite înainte de semnare

Primul document esențial este contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, modelul fiind pus la dispoziție de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCÎ).

Alături de acest contract, vânzătorul trebuie să aibă actul de identitate, cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare al mașinii. Aceste documente sunt importante fiindcă dovedesc atât identitatea proprietarului, cât și situația administrativă a autoturismului.

Pentru scoaterea mașinii din evidența fiscală, vânzătorul trebuie să depună la direcția de taxe și impozite locale contractul de vânzare-cumpărare, actul de identitate și documentele vehiculului. Acestea sunt documentele pe baza cărora autoritățile înregistrează transferul și radiază mașina de pe numele fostului proprietar.

Rolul certificatului de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală este un document necesar la vânzarea unei mașini. Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin OUG nr. 7/2026, vânzătorul trebuie să prezinte un certificat din care să rezulte că și-a achitat obligațiile către bugetul local pentru bunul vândut, inclusiv impozitul aferent anului în care are loc înstrăinarea.

Dosar. Sursa foto: Freepik

În același timp, și cumpărătorul trebuie să prezinte certificat de atestare fiscală care să arate că nu are datorii către bugetul local de la domiciliu sau sediu. Verificarea acestor obligații poate fi realizată și electronic, iar nerespectarea cerințelor prevăzute de lege duce la nulitatea actului de vânzare-cumpărare.

Actele care vor fi folosite după vânzare

Deși vânzarea se face prin contract, dosarul nu se oprește aici. Pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul deja înmatriculat în România, DRPCIV cere cererea solicitantului documentul care atestă dreptul de proprietate, cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare anterior.

Pentru finalizarea procedurii sunt necesare, de asemenea, inspecția tehnică periodică valabilă, polița RCA valabilă și, după caz, plăcuțele cu numărul de înmatriculare.

Asta înseamnă că vânzătorul trebuie să predea cumpărătorului toate actele mașinii într-o formă completă și corectă, astfel încât noul proprietar să poată continua procedura de transcriere fără blocaje. În practică, lipsa certificatului de înmatriculare, a CIV-ului sau a documentului de proprietate poate întârzia înregistrarea mașinii pe numele cumpărătorului.

