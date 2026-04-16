Cristian Chivu își va prelungi contractul cu Inter Milano. Giuseppe Marotta: O formalitate

Cristian Chivu va continua la Inter Milano, potrivit președintelui clubului, Giuseppe Marotta. Antrenorul român are contract până în 2027, iar echipa este lider în Serie A după 32 de etape.

Cristian Chivu urmează să își continue activitatea pe banca tehnică a formației Inter Milano, potrivit declarațiilor făcute de președintele clubului, Giuseppe Marotta. Oficialul italian a spus că actualul contract al antrenorului român este deja în vigoare, iar eventualele demersuri privind prelungirea reprezintă doar un pas formal.

„Obiectivul important al câştigării titlului este aproape, dar mai este puţin până acolo. Chivu îşi prelungeşte contractul? Are deja contractul, este doar o formalitate… Cristian corespunde pe deplin profilului căutat de Inter, fiind un punct de referinţă important. Singurul neajuns ar fi putut fi lipsa de experienţă, dar o dobândeşte treptat. Suntem mulţumiţi de alegerea făcută, iar el ne-a răsplătit încrederea. Este unul dintre cei mai buni antrenori din prezent”, a declarat Giuseppe Marotta, președintele lui Inter.

Cristian Chivu a preluat conducerea tehnică a echipei la data de 9 iunie 2025. La acel moment, a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027.

De atunci, mandatul său a fost caracterizat de rezultate constante și de o poziționare solidă a echipei în competițiile interne, motiv pentru care conducătorii clubului au decis să-i prelungească înțelegerea scadentă vara viitoare.

Sub conducerea lui Cristian Chivu, Inter Milano se află în prezent pe primul loc în clasamentul din Serie A. Echipa a acumulat 75 de puncte după disputarea a 32 de etape, fiind aproape de îndeplinirea obiectivului major al sezonului.

Cu șase runde înainte de finalul sezonului, Inter are un avans de nouă puncte față de principala urmăritoare, Napoli.