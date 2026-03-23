Inter i-a stabilit soarta lui Cristi Chivu. Ce se va întâmpla în aprilie, după rezultatele slabe

Inter a remizat cu Fiorentina, scor 1-1, în etapa 30 din Serie A, și a ajuns la patru meciuri la rând fără victorie în toate competițiile. Totuși, conducerea clubului ar fi stabilit să meargă, în continuare, pe mâna lui Cristi Chivu și, potrivit fcinter1908.it, ar pregăti planurile pentru sezonul viitor.

Inter mai are doar șase puncte în fața lui AC Milan, ocupanta locului secund, într-o luptă directă pentru titlu, iar jurnaliștii italieni l-au luat în colimator pe român.

Cel mai vocal a fost Enzo Bucchioni, editorialist la tuttomercato.web, care a sugerat că antrenorul ar trebui dat afară de pe “Giuseppe Meazza”.

„Chivu și-a arătat limitele la Inter. Marotta și Ausilio ar trebui să reflecteze asupra viitorului”, a spus el.

Însă, potrivit informațiilor publicate de fcinter1908.it, conducerea clubului a început deja discuțiile privind structura echipei pentru sezonul viitor. Astfel, este programată o întâlnire în primele zile ale lunii aprilie între oficialii lui Inter și Cristi Chivu.

„Se pregătește deja sezonul viitor. A fost programată o întâlnire pentru primele zile ale lunii aprilie la care vor participa conducerea clubului și antrenorul Chivu. Pe ordinea de zi se vor afla viitorul și strategiile ce trebuie implementate pentru sezonul următor, atât în ceea ce privește transferurile, cât și plecările, fiind posibilă despărțirea de unii jucători care fac parte din lot în prezent și care sunt în centrul proiectului actual”, anunță sursa citată.

În ciuda rezultatelor recente, Chivu urmează, astfel, să își continue activitatea pe banca tehnică și în sezonul viitor. Conducerea clubului ar fi stabilit menținerea lui Cristi Chivu în proiectul echipei.

Totodată, pe agenda discuțiilor se află și situația contractuală a antrenorului, care mai are un an începând din vară. Cele două părți ar putea ajunge la un acord pentru prelungirea înțelegerii până în 2028.