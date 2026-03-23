I se cere demisia lui Cristi Chivu, chiar dacă Inter este pe primul loc în Serie A

Italienii îl critică pe Cristi Chivu după rezultatele slabe ale lui Inter Milano din luna martie și eliminarea din Liga Campionilor, invocând lipsa de experiență în meciurile importante. Mai mult, Enzo Bucchioni, un editorialist al celor de la www.tuttomercatoweb.com, sugerează că românul ar trebui să plece de pe “Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu este vizat de critici în presa italiană, iar seria de rezultate negative înregistrate de Inter Milano în luna martie are rolul principal. Echipa nu a reușit să obțină nicio victorie în această perioadă, iar forma sportivă a generat reacții dure din partea jurnaliștilor din Peninsulă.

Situația a fost amplificată de evoluțiile recente din Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor, unde Inter a acumulat mai multe rezultate nefavorabile într-un interval scurt.

În luna martie, Inter a ajuns la patru partide consecutive fără success pe plan intern. Duminică seara, echipa lui Cristi Chivu a remizat cu Fiorentina, scor 1-1, iar în Serie A mai are doar șase puncte în fața lui AC Milan, principala urmăritoare. Înainte de meciul cu formația viola, Inter a înregistrat un egal cu Atalanta, 1-1, și o înfrângere cu marea rivală din oraș, 0-1.

În plus, a terminat la egalitate, 0-0, în manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei. Aceste rezultate au fost precedate de eliminarea din Liga Campionilor, în urma dublului eșec cu Bodo Glimt, 1-3 și 1-2.

Așa cum era de așteptat, în presa italiană au apărut reacții critice la adresa lui Cristi Chivu. Jurnaliștii invocă prestației echipei în meciurile importante, în special în competițiile europene. „Chivu și-a arătat limitele la Inter. Marotta și Ausilio ar trebui să reflecteze asupra viitorului”, a spus editorialistul Enzo Bucchioni.

Acesta a analizat parcursul echipei și a făcut referire la diferențele de rezultate dintre începutul și fazele recente ale sezonului.

„Problema antrenorului, însă, nu poate fi ignorată. Lipsa de experiență a lui Chivu devine un factor în gestionarea dificultăților. L-am lăudat pe tânărul antrenor la începutul sezonului, când a reușit să motiveze grupul. A creat un sistem de management interesant, inclusiv prin rotația jucătorilor, și a schimbat ceva din stilul de fotbal al lui Inzaghi. Cu toate acestea, în timp, și-a arătat limitele tactice împotriva echipelor mari cu antrenori grozavi, atât în Liga Campionilor, cât și în campionat. Nu este o coincidență faptul că a pierdut aproape toate meciurile directe. Modul în care a fost gestionată confruntarea cu Bodo și formația aleasă pentru prima manșă au fost inacceptabile”, a spus editorialistul.

Totodată, Bucchioni a declarat că Inter, pentru a reuși mari performanțe în Liga Campionilor, are nevoie pe bancă de un antrenor cu experiență.

„Inter este încă, evident, favorita la Scudetto și probabil îl va câștiga, dar Marotta și Ausilio trebuie să se gândească cu atenție la situația antrenorului. Este adevărat că lotul are nevoie și de multe revizuiri, dar dacă Inter vrea cu adevărat să fie protagonistă în Europa, poate că acest Chivu nu este suficient”, a mai declarat Enzo Bucchioni.