Decizie de mare impact pentru cariera lui Cristi Chivu. Ce au decis șefii de la Inter Milano, după umilința din Liga Campionilor

Decizie de mare impact pentru cariera lui Cristi Chivu. Ce au decis șefii de la Inter Milano, după umilința din Liga CampionilorCristi Chivu. Sursa foto. Captură video Youtube
Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste bună, azi, după ce marți a trăit o grea umilință în Liga Campionilor. În urma unei ședințe, șefii de la Inter Milano au decis să meargă pe mâna românului în continuare, după cum anunță gsp.ro.

Contractul tehnicianului român, care este scadent în vara anului viitor, va fi prelungit până în 2028, conform sursei citate. Mai există și opțiunea de prelungire pentru încă un an, iar salariul lui Chivu va fi mărit cu 60%. Momentan, el încasează 2,5 milioane de euro anual.

Inter, finalista sezonului trecut din Liga Campionilor (0-5 cu PSG în finală), a fost eliminată, marți, din play-off, de norvegienii de la Bodo/Glimt, după o înfrângere în deplasare, scor 3-1, și un eșec pe teren propriu, scor 1-2.

Norvegienii de la Bodo/Glimt, un traseu colosal

Nordicii au reușit prestații formidabile în această stagiune a UEFA Champions League. Cu două etape înainte de final, șansele de-a ieși din grupă erau de domeniul SF. Da, cei de la Bodo/Glimt au învins-o acasă pe Manchester City (scor 3-1) și pe Atletico Madrid (scor 2-1). La aceste succese s-a adăugat și eșecul suferit de Olympique Marseille, la Brugge, scor 0-3. O înfrângere la doar două goluri i-ar fi calificat pe francezi în detrimentul norvegienilor.

Mari șanse să devină campion în Serie A

Inter stă însă foarte bine în campionat, acolo unde are mari șanse să câștige titlul. Echipa lui Cristi Chivu este lideră cu un total de 64 de puncte după disputarea a 26 de etape. Urmează în ierarhie AC Milan (54), Napoli și AS Roma, ambele cu câte 50 de puncte.

De asemenea, Inter este calificată și în semifinalele Cupei Italiei, acolo unde o va înfrunta pe Como în dublă manșă pe 3 martie în deplasare și 23 aprilie pe teren propriu.

 

