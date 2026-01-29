Sport

Clasamentul final din Liga Campionilor. Arsenal, singura echipa cu maximum de puncte

Comentează știrea
Clasamentul final din Liga Campionilor. Arsenal, singura echipa cu maximum de puncteLiga Campionilor. Sursa foto: Instagram/ championsleague
Din cuprinsul articolului

Ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor s-a disputat miercuri seara și a adus numeroase meciuri spectaculoase. Arsenal este singura echipă care a încheiat această fază a competiției cu maximum de puncte.

Arsenal, lider în grupa unică din Liga Campionilor

Arsenal a încheiat pe primul loc grupa unică din Liga Campionilor, fiind urmată în clasament de Bayern Munchen și Liverpool. Barcelona a avut dificultăți în prima repriză a ultimului meci, însă a reușit să întoarcă rezultatul și, ajutată de celelalte rezultate, a terminat competiția în top 8.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus cu 2-0 pe terenul Borussiei Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi. Formația italiană a încheiat pe locul 10, cu un punct mai puțin decât Manchester City.

Ierarhia finală după ultima etapă

Momentul serii s-a produs la meciul Benfica – Real Madrid, unde portarul Anatoliy Trubin a marcat cu capul în minutul 90+8, gol care a asigurat calificarea Benficăi în play-off. Vlad Dragomir a înscris pentru Pafos în victoria cu Slavia Praga, însă formația cipriotă a încheiat pe locul 26, iar PSV, echipa lui Dennis Man, a fost învinsă de Bayern Munchen.

Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și mai mult”
Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și mai mult”
minge fotbal

Minge fotbal. Sursa foto: Freepik

Ultima etapă a adus rezultate precum Arsenal – Kairat 3-2, Benfica – Real Madrid 4-2, Liverpool – Qarabag 6-0 sau Borussia Dortmund – Inter 0-2, iar clasamentul final a stabilit echipele calificate. Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting și Manchester City au mers direct în optimi, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24, inclusiv Real Madrid, Inter, PSG și Benfica, vor evolua în play-off.

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii

Următorul pas în Liga Campionilor îl reprezintă tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26, programată vineri, 30 ianuarie 2026. Evenimentul va avea loc la Nyon, în Elveția, de la ora 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor lua parte echipele clasate pe locurile 9–24 în faza grupelor. Primele opt echipe clasate în faza grupelor s-au calificat direct în optimile de finală.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:28 - Activele Lukoil, inclusiv din România, preluate de un gigant american
10:23 - Exclusiv. Turismul românesc, sub presiunea noilor taxe. Mohammad Murad: „Numărul turiștilor va continua să scadă și m...
10:17 - FCSB-Fenerbahce, meci decisiv pentru Campioana României. Ultima șansă în Europa League
10:12 - Concedieri masive la Amazon. Compania redirecționează resursele către AI
10:00 - 29 Ianuarie 1990. „Câmpeanu la azil, Coposu la cimitir!” Minerii fac "ordine” în sediul PNȚCD din București.
09:53 - Acatistul Sfintei Parascheva, când și cum trebuie citit pentru ajutor divin

HAI România!

Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”

Proiecte speciale