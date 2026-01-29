Clasamentul final din Liga Campionilor. Arsenal, singura echipa cu maximum de puncte

Ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor s-a disputat miercuri seara și a adus numeroase meciuri spectaculoase. Arsenal este singura echipă care a încheiat această fază a competiției cu maximum de puncte.

Arsenal a încheiat pe primul loc grupa unică din Liga Campionilor, fiind urmată în clasament de Bayern Munchen și Liverpool. Barcelona a avut dificultăți în prima repriză a ultimului meci, însă a reușit să întoarcă rezultatul și, ajutată de celelalte rezultate, a terminat competiția în top 8.

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus cu 2-0 pe terenul Borussiei Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi. Formația italiană a încheiat pe locul 10, cu un punct mai puțin decât Manchester City.

Momentul serii s-a produs la meciul Benfica – Real Madrid, unde portarul Anatoliy Trubin a marcat cu capul în minutul 90+8, gol care a asigurat calificarea Benficăi în play-off. Vlad Dragomir a înscris pentru Pafos în victoria cu Slavia Praga, însă formația cipriotă a încheiat pe locul 26, iar PSV, echipa lui Dennis Man, a fost învinsă de Bayern Munchen.

Ultima etapă a adus rezultate precum Arsenal – Kairat 3-2, Benfica – Real Madrid 4-2, Liverpool – Qarabag 6-0 sau Borussia Dortmund – Inter 0-2, iar clasamentul final a stabilit echipele calificate. Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting și Manchester City au mers direct în optimi, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24, inclusiv Real Madrid, Inter, PSG și Benfica, vor evolua în play-off.

Următorul pas în Liga Campionilor îl reprezintă tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii a UEFA Champions League 2025/26, programată vineri, 30 ianuarie 2026. Evenimentul va avea loc la Nyon, în Elveția, de la ora 13:00, ora României.

La tragerea la sorți vor lua parte echipele clasate pe locurile 9–24 în faza grupelor. Primele opt echipe clasate în faza grupelor s-au calificat direct în optimile de finală.