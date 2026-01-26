Miză uriașă pentru Inter Milano. Meciul decisiv din Liga Campionilor, arbitrat de Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a fost desemnat să conducă partida dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, programată miercuri, în runda decisivă a fazei principale din Liga Campionilor UEFA. „ El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs”, anunță FRF într-un comunicat.

Arbitrul român va fi asistat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor activa Rob Dieperink din Țările de Jos și Tomasz Kwiatkowski din Polonia.

După șapte etape disputate, Borussia Dortmund se află pe locul 16, cu 11 puncte, în timp ce Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, ocupă poziția a 14-a, cu 12 puncte. Potrivit formatului introdus în ediția precedentă a competiției, formațiile clasate pe primele opt locuri obțin calificarea directă în optimile de finală, iar echipele aflate între pozițiile 9 și 24 vor disputa un play-off.

Pentru Istvan Kovacs, în vârstă de 41 de ani, confruntarea de miercuri va fi al cincilea meci arbitrat în faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025–2026.

Până în prezent, arbitrul român a condus partidele Olympiakos Pireu – FC Pafos, încheiată 0-0 la 17 septembrie 2025, Villarreal – Juventus, scor 2-2 la 1 octombrie, Liverpool – Real Madrid, câștigată de englezi cu 1-0 la 4 noiembrie 2025, și Galatasaray – Atletico Madrid, încheiată 1-1 la 21 ianuarie 2026.

Arbitrul român a condus și finala Ligii Campionilor de anul trecut, în care Inter, actual lider în Serie A, a fost învinsă categoric de PSG, scor 0-5.

În runda a șaptea din Liga Campionilor, Inter pregătită de Cristi Chivu a cedat pe teren propriu în fața lui Arsenal, scor 1-3, rezultat care a scos echipa din zona primelor opt poziții ale clasamentului.

Meciul Borussia Dortmund – Inter Milano se va disputa miercuri, de la ora 22:00, și reprezintă ultima etapă a fazei principale a Ligii Campionilor. Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele situate pe locurile 9–24 își vor continua parcursul într-un play-off.