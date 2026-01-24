De la torța olimpică la torța Interului: Chivu, 6-2 spectaculos cu Pisa

Cristian Chivu va avea un rol simbolic important la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, tehnicianul echipei Inter Milano urmând să poarte torța olimpică. Anunțul a fost făcut de clubul italian. „Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, au transmis reprezentanții lui Inter. Jocurile Olimpice de iarnă sunt programate în perioada 6–22 februarie.

Momentul de recunoaștere vine într-o perioadă excelentă pentru antrenorul român, care a condus-o pe Inter Milano spre o victorie spectaculoasă în campionat. Vineri seara, pe stadionul Giuseppe Meazza, Inter a învins cu 6-2 formația Pisa, într-un meci din etapa a 22-a din Serie A, deși oaspeții au avut un început fulminant.

Într-o atmosferă complicată, pe fondul unei ploi torențiale, Pisa a deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Stefano Moreo, reducând la tăcere tribunele. Cu mijlocașul român Marius Marin în postura de căpitan, oaspeții au continuat presiunea și au majorat avantajul în minutul 23, tot prin Moreo, ducând scorul la 2-0.

Chivu a reacționat prompt, făcând modificări tactice care aveau să schimbe cursul partidei. Introducerea lui Dimarco a înclinat balanța în favoarea gazdelor, iar Inter a început să controleze jocul.

Minutul 39 a adus un moment-cheie: un penalti acordat după intervenția VAR, ca urmare a unui henț comis de Tramoni. Zielinski a transformat fără emoții, iar două minute mai târziu Lautaro Martinez a restabilit egalitatea, din pasa lui Dimarco. În prelungirile primei reprize, Bastoni a centrat precis, iar Esposito a finalizat, ducând Inter în avantaj. Astfel, de la 0-2, echipa lui Chivu intra la pauză cu 3-2 și cu controlul total al jocului.

La pauză, Marius Marin, care avea deja un cartonaș galben, a fost înlocuit de antrenorul Pisei, Alberto Gilardino. După reluare, Inter a dominat clar și a mai înscris de trei ori. Dimarco a marcat spectaculos în minutul 82, cu un voleu bară-bară, Bonny a punctat în minutul 86, iar Mkhitaryan a stabilit scorul final în minutul 90+3, Inter Milano – Pisa 6-2.

Grație acestui succes, Inter ajunge la a 17-a victorie a sezonului și la un total de 50 de goluri marcate. Cu un meci în plus față de Milan, formația pregătită de Cristian Chivu se distanțează la șase puncte de concitadina sa și ocupă primul loc, cu 52 de puncte, urmată de Milan, cu 46, și Napoli, cu 43.