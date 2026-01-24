Sport

De la torța olimpică la torța Interului: Chivu, 6-2 spectaculos cu Pisa

Comentează știrea
De la torța olimpică la torța Interului: Chivu, 6-2 spectaculos cu PisaCristi Chivu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Cristian Chivu va avea un rol simbolic important la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina, tehnicianul echipei Inter Milano urmând să poarte torța olimpică. Anunțul a fost făcut de clubul italian. „Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, au transmis reprezentanții lui Inter. Jocurile Olimpice de iarnă sunt programate în perioada 6–22 februarie.

Seară specială pentru Cristi Chivu, completată de un meci cu răsturnări de situație

Momentul de recunoaștere vine într-o perioadă excelentă pentru antrenorul român, care a condus-o pe Inter Milano spre o victorie spectaculoasă în campionat. Vineri seara, pe stadionul Giuseppe Meazza, Inter a învins cu 6-2 formația Pisa, într-un meci din etapa a 22-a din Serie A, deși oaspeții au avut un început fulminant.

Într-o atmosferă complicată, pe fondul unei ploi torențiale, Pisa a deschis scorul rapid, în minutul 11, prin Stefano Moreo, reducând la tăcere tribunele. Cu mijlocașul român Marius Marin în postura de căpitan, oaspeții au continuat presiunea și au majorat avantajul în minutul 23, tot prin Moreo, ducând scorul la 2-0.

Chivu a reacționat prompt, făcând modificări tactice care aveau să schimbe cursul partidei. Introducerea lui Dimarco a înclinat balanța în favoarea gazdelor, iar Inter a început să controleze jocul.

Generația Z, coșmarul angajatorilor: Tinerii sunt interesați doar de salariu și sunt dispuși să demisioneze în orice moment
Generația Z, coșmarul angajatorilor: Tinerii sunt interesați doar de salariu și sunt dispuși să demisioneze în orice moment
Vechimea în muncă și capcanele concediului fără plată. Ce trebuie să știe angajații înainte să îl ceară
Vechimea în muncă și capcanele concediului fără plată. Ce trebuie să știe angajații înainte să îl ceară
Inter Milano

Inter Milano. Sursă foto: Facebook

Remontada decisivă înainte de pauză

Minutul 39 a adus un moment-cheie: un penalti acordat după intervenția VAR, ca urmare a unui henț comis de Tramoni. Zielinski a transformat fără emoții, iar două minute mai târziu Lautaro Martinez a restabilit egalitatea, din pasa lui Dimarco. În prelungirile primei reprize, Bastoni a centrat precis, iar Esposito a finalizat, ducând Inter în avantaj. Astfel, de la 0-2, echipa lui Chivu intra la pauză cu 3-2 și cu controlul total al jocului.

La pauză, Marius Marin, care avea deja un cartonaș galben, a fost înlocuit de antrenorul Pisei, Alberto Gilardino. După reluare, Inter a dominat clar și a mai înscris de trei ori. Dimarco a marcat spectaculos în minutul 82, cu un voleu bară-bară, Bonny a punctat în minutul 86, iar Mkhitaryan a stabilit scorul final în minutul 90+3, Inter Milano – Pisa 6-2.

Inter se desprinde în fruntea clasamentului

Grație acestui succes, Inter ajunge la a 17-a victorie a sezonului și la un total de 50 de goluri marcate. Cu un meci în plus față de Milan, formația pregătită de Cristian Chivu se distanțează la șase puncte de concitadina sa și ocupă primul loc, cu 52 de puncte, urmată de Milan, cu 46, și Napoli, cu 43.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:59 - Rețetă din caietul bunicii. Tartă cu mere, nuci și scorțișoară
08:53 - Nicușor Dan, prezent la manifestările de Ziua Unirii Principatelor la Focșani și Iași. Liderii coaliției, marii absenți
08:45 - A doua Declarație de Independență a SUA-Davos 2026
08:35 - Generația Z, coșmarul angajatorilor: Tinerii sunt interesați doar de salariu și sunt dispuși să demisioneze în orice ...
08:28 - Scandal politic în Ungaria. Ministrul transporturilor a declarat că romii ar trebui „să frece toaletele murdare”
08:20 - Traian Băsescu critică presiunile politice asupra deciziilor lui Nicușor Dan. Cine decide numirile la servicii și par...

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale