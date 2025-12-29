Cristi Chivu încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A după victoria obținută la Bergamo

Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat cu 1-0 în deplasare cu Atalanta și încheie anul 2025 pe primul loc în Serie A, după etapa a 17-a.

Inter Milano, echipa pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a reușit să încheie anul 2025 pe primul loc în clasamentul campionatului Italiei, după un succes important obținut în deplasare, scor 1-0, împotriva formației Atalanta Bergamo. Partida, disputată duminică seara, a contat pentru etapa a 17-a a sezonului din Serie A și a avut o miză majoră în lupta pentru supremație.

Milanezii au abordat partida cu un joc calculat și au reușit să își impună ritmul, în ciuda presiunii constante exercitate de echipa gazdă. Inter a arătat maturitate tactică și eficiență în momentele-cheie, reușind să gestioneze avantajul obținut după pauză.

Victoria de la Bergamo le-a permis nerazzurrilor să acumuleze 36 de puncte și să își asigure prima poziție în clasament la finalul anului calendaristic.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 65 de atacantul argentinian Lautaro Martinez. Reușita a venit în urma unei faze construite rapid, finalizată după un assist al lui Pio Esposito, jucător introdus pe teren cu puțin timp înainte de către Cristian Chivu.

Schimbarea s-a dovedit decisivă. Esposito a adus un plus de prospețime în ofensivă și a contribuit direct la golul care a făcut diferența. Finalizarea lui Lautaro Martinez a fost precisă și a confirmat încă o dată rolul său central în mecanismul ofensiv al Interului.

După deschiderea scorului, Inter a continuat să controleze jocul, limitând ocaziile clare ale adversarilor și menținând un bloc defensiv solid.

Meciul de la Bergamo a fost marcat și de două goluri anulate pentru poziții de ofsaid, câte unul pentru fiecare echipă. Inter a avut un gol refuzat în prima repriză, reușita fiind semnată de Marcus Thuram. Atalanta a replicat în partea secundă prin Charles De Ketelaere, însă și această fază a fost invalidată de arbitru.

Deciziile au fost analizate cu ajutorul sistemului VAR și au fost confirmate ulterior. Chiar dacă scorul a rămas strâns până la final, Inter a reușit să evite egalarea și să obțină cele trei puncte.

După această etapă, Inter Milano conduce clasamentul cu 36 de puncte. AC Milan se află pe poziția secundă, cu 35 de puncte, în timp ce SSC Napoli ocupă locul al treilea, cu 34 de puncte. Ambele rivale directe au câștigat, la rândul lor, meciurile din această rundă.

AC Milan s-a impus categoric pe teren propriu în fața formației Hellas Verona, cu scorul de 3-0, într-un meci controlat încă din prima repriză. SSC Napoli a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul celor de la Cremonese, impunându-se cu 2-0.

În spatele podiumului se află Juventus Torino, cu 32 de puncte, după succesul obținut sâmbătă în deplasare, la Pisa. Torino rămâne astfel în apropierea liderilor, într-un sezon în care diferențele sunt reduse.

AS Roma ocupă poziția a cincea, cu 30 de puncte, și are șansa de a reduce ecartul față de echipele din fruntea clasamentului. Formația din capitala Italiei urmează să joace luni seara, pe teren propriu, împotriva celor de la Genoa, echipă aflată în partea inferioară a clasamentului.

Un rezultat pozitiv ar menține Roma în cursa pentru locurile europene și ar adăuga presiune asupra formațiilor aflate deasupra sa.

Runda a 17-a din Serie A a oferit mai multe partide echilibrate și rezultate importante în lupta pentru puncte. Parma a reușit să se impună cu 1-0 în fața Fiorentinei, într-un meci decis de un gol marcat în repriza secundă. Torino FC a pierdut pe teren propriu cu Cagliari, scor 1-2, într-o partidă în care portarul român Mihai Popa s-a aflat pe banca de rezerve.

Como a obținut o victorie clară în deplasare, pe terenul celor de la Lecce, impunându-se cu 3-0. Udinese și Lazio Roma au remizat, scor 1-1, într-un meci decis de goluri marcate pe final, portarul român Răzvan Sava fiind rezervă la gazde.

La Pisa, Juventus Torino a câștigat cu 2-0, într-un joc controlat în a doua repriză. Mijlocașul român Marius Marin a intrat pe teren în ultimele minute ale partidei.