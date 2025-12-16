Sport

Două mari nume din fotbalul italian pariază pe Cristi Chivu. O altă legendă e sceptică

Cristi Chivu, interviu după derby. sursa: Inter.it
Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, este bine văzut în fotbalul din Italia și majoritatea specialiștilor au cuvinte de laudă la adresa românului. La finalul weekendului trecut, după victoria din deplasare, cu Genoa, interiștii au ajuns lideri în Serie A. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au vorbit cu mai mult nume importante din peninsulă și au analizat șansele pe care le au echipele care se bat la titlu.

Capello o vede favorită pe Inter

În meciul cu Genoa, am văzut o echipă în formă, presând încontinuu, așa cum a făcut-o de puține ori în acest sezon”, a spus celebrul Fabio Capello. Care crede că Inter e favorită să devină campioană.

„Da, au mai mulți jucători valoroși și pot odihni perechea ThuLa (n.r. - Marcus Thuram - Lautaro Martinez), de exemplu. Și dispun de rezerve pe care nicio altă concurentă la scudetto nu le are în lot.

Chivu face un o rotație bună a titularilor și permite echipei să-și mențină nivelul, lucru care poate aduce rezultate importante. Milan și Napoli n-au rezerve de același nivel, deși i-aș pune pe azzurri în spatele lui Inter când își vor recupera toți accidentații. Ceilalți se vor lupta pentru un loc în Liga Campionilor”.

Cannavaro nu e surprins de Cristi Chivu

Fabio Cannavaro, fost mare fundaș la Parma, Juventus sau Real Madrid, actual selecționer al Uzbekistanului l-a lăudat pe tehnicianul român. Deși, crede că Napoli va câștiga titlul.

„Chivu este o surpriză pentru alții, nu și pentru mine! Este în fotbal de când avea cinci ani, nu a lucrat ca măcelar înainte! A fi surprins de el e un afront la adresa carierei sale. Interul lui este cel mai bun, puțin înaintea lui Conte. Totuși, eu cred că titlul va fi câștigat tot de Napoli”, a afirmat Cannavaro.

Sacchi are mari dubii

Arrigo Sacchi, creatorul marelui Milan de la finalul anilor '80, a remarcat că echipa lui Chivu are o mare problemă. Și este sceptic în privința victoriei finale. „O mare lovitură o reprezintă faptul că n-a câștigat niciunul dintre meciurile directe. Trebuie să te întrebi de ce!

Inter a pierdut derby-ul, a pierdut la Torino împotriva lui Juve și a cedat la Napoli. Iar în Liga Campionilor, după un start bun, nerazzurri au pierdut ultimele meciuri cu Atletico Madrid și Liverpool, doi adversari dificili”.

