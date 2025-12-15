Sport

Etapă perfectă pentru Cristi Chivu în Serie A. Ce scrie presa din Italia despre antrenorul român

Cristi Chivu. Sursa foto. Captură video Youtube
Cristi Chivu a redevenit lider în Serie A, după ce echipa sa, Inter Milano, s-a impus la Genoa, scor 2-1, în etapa a 15-a a campionatului Italiei. A fost o rundă perfectă pentru tehnicianul român, în condițiile în care rivalele, Napoli și AC Milan, s-au împiedicat. Prima formație a fost învinsă, în deplasare, ieri, de Udinese, scor 0-1. Iar Milan a remziat pe teren propriu, tot ieri, cu Sassuolo, scor 2-2.

Interul lui Cristi Chivu a profitat de pașii greșiți făcuți de Napoli și AC Milan

Inter  a devenit lideră cu un total de 33 de puncte și e urmată în ierarhie de AC Milan (32) și de Napoli (31). După jocul câștigat în fața formației patronate de Dan Șucu, Cristi Chivu a fost notat cu 6,5 de jurnaliștii de la Tutto Mercatp Web.

„Cu cele trei puncte câștigate pe Ferraris, echipa sa, Inter, urcă în fruntea clasamentului, profitând de greșelile celor de la Milan și Napoli. Echipa sa a avut o primă repriză puternică, apoi a avut dificultăți în repriza secundă, dar a rezistat atacurilor generoase ale lui Genoa”, a scris sursa citată.

„Preia conducerea clasamentului”

Inter nu își irosește șansa: Bisseck și Lautaro bat Genoa, Chivu preia conducerea clasamentului. Trei puncte importante pentru Chivu, iar echipa sa depășește Milan și Napoli și se găsește singură în vârful clasamentului.”, a scris prestigiosul cotidian Gazzetta dello Sport. 

„Riscul unui egal, 2-2, la Genoa, la final, ca și anul trecut, a fost evitat. Cristian Chivu ar fi luat orice altceva decât „eșuat” sau „terminat”.

Ciocnirea de pe bancă dintre foștii jucători ai Romei a fost câștigată de antrenorul român, care, după o îmbrățișare emoționantă cu De Rossi înainte de meci, l-a condamnat pe fostul său coechipier la prima înfrângere în Serie A. Și preia șefia clasamentului”, a mai titrat sursa citată.

Lăudat de jurnaliști

„Echipa lui Chivu a jucat cu mare lejeritate, iar o centrare a lui Luis Henrique în minutul 13 i-a găsit capul lui Carlos Augusto, care, însă, a ratat ținta. Când Inter a accelerat, a fost mereu periculoasă, iar după o acțiune rapidă, Lautaro a șutat puternic, dar prea central, dar Leali a blocat-o”, au mai scris italienii.

 

 

 

