Confederația Patronală Concordia cere eliminarea IMCA și solicită măsuri fiscale clare pentru sprijinirea mediului privat

Confederația Patronală Concordia cere eliminarea IMCA și solicită măsuri fiscale clare pentru sprijinirea mediului privatSursă foto: concordia.ro
Confederația Patronală Concordia a transmis printr-un comunicat de presă că apreciază dialogul cu autoritățile și susține eliminarea IMCA, considerată esențială pentru competitivitatea companiilor. Organizația a subliniat că fiecare decizie fiscală trebuie analizată cu atenție, pentru a evita dezechilibre în economie și presiuni suplimentare asupra firmelor.

Concordia sprijină eliminarea IMCA pentru companii

Confederația Patronală Concordia a salutat propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA). Confederația c consideră că această taxă a avut efecte negative asupra mediului de afaceri. Organizația susține că, deși impozitul nu și-a atins obiectivele de colectare, acesta a îngreunat activitatea companiilor și a redus atractivitatea României pentru investitori.

Organizația condusă de Dan Șucu a subliniat că măsura ar putea sprijini competitivitatea firmelor și a atras atenția asupra necesității unor reforme fiscale și a eficientizării colectării, pentru a evita presiuni suplimentare asupra mediului de afaceri.

Confederația apreciază măsurile pentru echitatea concurențială

Confederația Patronală Concordia apreciază căpachetul 2 de măsuri abordează probleme importante, precum impozitarea coletelor extracomunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, considerând că aceste prevederi vor asigura un mediu concurențial echitabil, vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață.

Inspector ANAF

Inspector ANAF. Sursa foto: Facebook

Organizația Concordia a subliniat că măsurile de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea ANAF reprezintă calea corectă, iar modificarea regimului special pentru cheltuielile cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi aplicat normele existente. Organizația a atras atenția asupra necesității unui ANAF eficient și digitalizat, capabil să identifice și să sancționeze abuzurile.

Urgentarea Pachetului 3 de măsuri fiscale

Confederația Patronală Concordia a transmis că se așteaptă ca reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie concentrat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și pe acțiuni de sprijin și relansare economică, considerate esențiale pentru stimularea unei economii care funcționează în prezent cu „frâna de mână trasă”.

Organizația a afirmat că doar prin dialog și colaborare cu autoritățile poate fi menținut echilibrul între stabilizarea fiscal-bugetară și păstrarea competitivității economiei, în contextul presiunilor existente.

 

