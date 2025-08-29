Social Confederația Patronală Concordia cere eliminarea IMCA și solicită măsuri fiscale clare pentru sprijinirea mediului privat







Confederația Patronală Concordia a transmis printr-un comunicat de presă că apreciază dialogul cu autoritățile și susține eliminarea IMCA, considerată esențială pentru competitivitatea companiilor. Organizația a subliniat că fiecare decizie fiscală trebuie analizată cu atenție, pentru a evita dezechilibre în economie și presiuni suplimentare asupra firmelor.

Confederația Patronală Concordia a salutat propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA). Confederația c consideră că această taxă a avut efecte negative asupra mediului de afaceri. Organizația susține că, deși impozitul nu și-a atins obiectivele de colectare, acesta a îngreunat activitatea companiilor și a redus atractivitatea României pentru investitori.

Organizația condusă de Dan Șucu a subliniat că măsura ar putea sprijini competitivitatea firmelor și a atras atenția asupra necesității unor reforme fiscale și a eficientizării colectării, pentru a evita presiuni suplimentare asupra mediului de afaceri.

Confederația Patronală Concordia apreciază căpachetul 2 de măsuri abordează probleme importante, precum impozitarea coletelor extracomunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, considerând că aceste prevederi vor asigura un mediu concurențial echitabil, vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață.

Organizația Concordia a subliniat că măsurile de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea ANAF reprezintă calea corectă, iar modificarea regimului special pentru cheltuielile cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi aplicat normele existente. Organizația a atras atenția asupra necesității unui ANAF eficient și digitalizat, capabil să identifice și să sancționeze abuzurile.

Confederația Patronală Concordia a transmis că se așteaptă ca reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie concentrat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și pe acțiuni de sprijin și relansare economică, considerate esențiale pentru stimularea unei economii care funcționează în prezent cu „frâna de mână trasă”.

Organizația a afirmat că doar prin dialog și colaborare cu autoritățile poate fi menținut echilibrul între stabilizarea fiscal-bugetară și păstrarea competitivității economiei, în contextul presiunilor existente.