Economie Pachetul II doi de măsuri fiscale aduce taxe pe colete, criptomonede și teste poligraf pentru ANAF







Pachetul II de măsuri fiscale pregătit de Guvern aduce schimbări semnificative, printre care se numără taxarea câștigurilor din criptomonede și introducerea unei taxe pe coletele provenite din afara UE, măsuri menite să crească veniturile statului și să întărească controlul fiscal, potrivit româniatv.net.

Coaliția de guvernare a stabilit principalele măsuri fiscale din Pachetul II, vizând atât creșterea veniturilor statului, cât și reglementarea activității firmelor și întărirea controlului fiscal. Printre modificările propuse se numără taxarea câștigurilor obținute din criptomonede cu 16% și scutirea de la plata CASS pentru veteranii de război.

Conform surselor politice, social-democrații au insistat asupra includerii acestei taxe, un proiect mai vechi promis de Ministerul Finanțelor, în timp ce măsura privind veteranii urmărește reducerea poverii fiscale pentru persoanele cu merite deosebite.

„Noile reguli prevăd o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet poștal provenit din afara Uniunii Europene, indiferent de valoarea bunului. Această taxă are scopul de a gestiona fluxurile de bunuri extracomunitare, iar furnizorii de servicii poștale trebuie să păstreze informațiile despre colete timp de 5 ani și să le pună la dispoziția autorităților fiscale și vamale.

Pentru SRL-uri, se introduce un capital social minim corelat cu cifra de afaceri: între 500 și 90.000 lei, în funcție de nivelul veniturilor nete anuale. De asemenea, Fondul Român de Contragarantare va fi restructurat, reducând conducerea de la 10 la 4 posturi, iar garantarea programelor guvernamentale nu va mai fi realizată de Fond.

Șefii și inspectorii ANAF, personalul de conducere de la Oficiul Național al Jocurilor de Noroc și de la Vamă pot fi supuși testelor de integritate, inclusiv poligraf, în cazul apariției unor indicii de abateri. De asemenea, controalele ANAF și Vamă pot fi efectuate cu camere tip body-cam, fără consimțământul persoanelor vizate.

Guvernul a decis împărțirea Pachetului II în cinci proiecte separate pentru a evita riscul unui control de constituționalitate și pentru a asigura o legislație coerentă. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Pachetul III de austeritate va fi prezentat în septembrie, urmărind predictibilitatea pentru agenții economici.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că vineri vor fi adoptate prin ședință de Guvern cele cinci proiecte, după consultări cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Consiliul Tripartit.