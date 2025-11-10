Final de săptămână de foc: dueluri de top și cote atractive în marile campionate ale Europei

Fotbalul nu respiră. După confruntările din cupele europene, weekendul aduce un nou val de meciuri tari în cele mai importante campionate de pe continent. De la Premier League la Serie A și Ligue 1, etapele din acest final de săptămână oferă patru dueluri cu greutate: Tottenham – Manchester United, Manchester City – Liverpool, Inter – Lazio și Lyon – PSG.

Sâmbătă, de la ora 14:30, Premier League deschide runda cu un duel clasic al fotbalului englez. Tottenham și Manchester United vin cu ambiții mari, dar și cu presiune.

Londonezii se află pe locul 6, în timp ce United ocupă poziția a opta. Tottenham vine însă cu moral excelent, după 4-0 cu FC Copenhaga în Champions League. În plus, echipa lui Thomas Franck are patru victorii consecutive în fața „diavolilor roșii”, ultima chiar în finala Europa League. United nu a mai învins-o pe Tottenham din 2022.

La capitolul absențe, Spurs stau prost: Maddison, Kulusevski, Gray, Drăgușin, Davies, Bissouma și Bergvall nu vor juca. United nu-l va avea pe Lisandro Martinez.

Casele de pariuri sportive online propun cote echilibrate pentru acest duel:

Victorie Tottenham – 2.66

Egal – 3.60

Victorie United – 2.45

Ponturi pariuri Tottenham – Manchester United:

Tottenham să deschidă scorul – 1.94, echipa nu a primit gol în 4 din ultimele 6 confruntări directe;

Tottenham Sub 1.5 goluri – 1.67, londonezii au marcat peste un gol acasă doar o dată în ultimele 7 partide.

Duminică, de la ora 18:30, Premier League propune meciul-etalon al fotbalului britanic. Manchester City – Liverpool nu e doar o rivalitate, ci o luptă de ideologii: Guardiola vs Slot, posesie vs viteză, putere vs instinct.

Liverpool nu traversează cea mai constantă perioadă în campionat, dar moralul e ridicat după victoria din Champions League, 1-0 cu Real Madrid. De partea cealaltă, City a făcut spectacol în Europa, 4-1 cu Borussia Dortmund.

Istoricul recent e favorabil „cormoranilor”: nu au pierdut ultimele patru meciuri cu City, ba chiar le-au câștigat pe ultimele două. Totuși, din 1991, Liverpool nu a mai învins de două ori consecutiv în deplasare pe „Etihad”.

Absențele sunt notabile: City nu-l are pe Kovačić, iar Liverpool vine fără Scanlon, Leoni, Isak, Frimpong, Chambers, Bajčetić și Alisson.

Casele de pariuri sportive dau prima șansă vicecampioanei Angliei:

Victorie City – 1.83

Egal – 3.80

Victorie Liverpool – 4.00

Ponturi pariuri Manchester City – Liverpool:

Sub 2.5 goluri – 2.60, ultimele patru confruntări directe s-au terminat cu maximum două reușite;

Haaland deschide scorul – 3.80, norvegianul având 13 goluri în 10 meciuri de Premier League.

În Serie A, Inter Milano – Lazio este derby-ul weekend-ului. Formația pregătită de Cristi Chivu e în formă maximă, cu 10 victorii în ultimele 11 meciuri oficiale. Nerazzurrii sunt pe locul doi în clasament și vor să mențină presiunea asupra liderului Napoli.

Lazio, aflată pe locul 8, e o echipă greu de bătut, dar lipsită de constanță.

Inter nu poate conta pe Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan și Palacios, iar la oaspeți lipsesc Cancellieri, Castellanos, Dele Bashiru, Gigot, Rovella și Tavares.

Cotele pentru Câștigător meci arată clar diferența de valoare:

Victorie Inter – 1.37

Egal – 5.00

Victorie Lazio – 7.50

Ponturi pariuri Inter – Lazio:

NU marchează ambele echipe – 1.80, defensiva Interului e printre cele mai solide din Serie A;

Inter Pauză/Final – 1.90, formația lui Chivu intră bine în meciuri și gestionează perfect avantajele.

Tot duminică, de la ora 21:45, Ligue 1 aduce clasicul francez: Lyon – PSG. Campioana Franței e lider și vine după cinci victorii consecutive în duelurile directe. Lyon, aflată pe locul 6, la patru puncte distanță, încearcă să rupă această serie.

Absențele sunt multe de ambele părți. PSG nu-i are pe Dembélé, Doue, Hakimi și Mendes, iar Lyon nu poate conta pe Vinicius, Fofana, Hateboer, Mangala, Nuamah și Tolisso.

Cotele 1X2 confirmă statutul de favorită al echipei pariziene:

Victorie Lyon – 4.20

Egal – 3.80

Victorie PSG – 1.80

Ponturi pariuri Lyon – PSG:

Victorie PSG – 1.80, parizienii au controlat clar ultimele cinci meciuri directe;

Peste 3.5 goluri – 2.54, pentru cei care așteaptă spectacol total.

Cele patru derby-uri din weekend promit fotbal la cel mai înalt nivel. Fie că vorbim despre duelurile din Anglia, Italia sau Franța, pasionații pot alege între tradiție și intuiție. Un final de săptămână perfect pentru fotbalul adevărat.