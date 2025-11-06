Seară de forță în Champions League! Manchester City zdrobește cu 4-1 pe Dortmund, Newcastle, a treia victorie, Leverkusen uimește la Lisabona

Aseară, competiția UEFA Champions League (UCL) a oferit un spectacol intens și rezultate notabile, care remodelează clasamentul în faza ligii. Manchester City a demonstrat forță, Newcastle și-a consolidat poziția, iar Leverkusen a obținut o victorie prețioasă în deplasare. Interul lui Cristi Chivu a câștigat.

Rezultatele cheie ale serii UCL:

Manchester City – Borussia Dortmund 4–1 Newcastle – Athletic Bilbao 2–0 Benfica – Bayer Leverkusen 0–1 Marseille – Atalanta 0–1 (gol în prelungiri)

Manchester City nu a lăsat loc de îndoială pe teren propriu, impunându-se clar în fața celor de la Borussia Dortmund. Phil Foden a reușit o dublă spectaculoasă (min. 22, 57). Erling Haaland a marcat împotriva fostei sale echipe (min. 29). Rayan Cherki a închis tabela în prelungiri.

Pentru Dortmund, a punctat Waldemar Anton (min. 72).

Cu acest succes, echipa lui Pep Guardiola urcă în vârful clasamentului fazei ligii.

Newcastle United continuă seria excelentă în Liga Campionilor, bifând al treilea succes consecutiv pe St James’ Park, în fața celor de la Athletic Bilbao. Dan Burn a deschis scorul cu o lovitură de cap. Joelinton a dublat avantajul, tot cu o execuție din cap.

Newcastle ajunge la un total de 9 puncte după o seară în care a controlat complet partida.

Bayer Leverkusen a reușit o victorie surprinzătoare pe terenul Benficăi, echipa antrenată de José Mourinho. Patrik Schick a fost eroul serii, marcând unicul gol după o confuzie în careul portughez, profitând de o respingere greșită a fundașului Samuel Dahl.

A fost primul succes al campaniei UCL pentru echipa germană.

Pe stadionul Velodrome, Atalanta a obținut in extremis toate cele trei puncte în fața lui Marseille. După un penalty ratat de De Ketelaere în prima repriză, Lazar Samardžić a marcat golul victoriei în minutul 90+, printr-o execuție splendidă de la distanță.

Club Brugge – Barcelona: 3–3. Un „thriller” cu șase goluri și răsturnări de situație.

Ajax – Galatasaray: 0–3. Victor Osimhen a reușit un hat-trick de senzație pe Johan Cruyff Arena.

Qarabağ – Chelsea:2–2. Londonezii continuă să aibă sincope în faza grupelor.

Inter – Kairat: 2–1. Nerazzurri își păstrează parcursul perfect.

Detalii pe uefa.com