Seară de forță în Champions League! Manchester City zdrobește cu 4-1 pe Dortmund, Newcastle, a treia victorie, Leverkusen uimește la Lisabona

Seară de forță în Champions League! Manchester City zdrobește cu 4-1 pe Dortmund, Newcastle, a treia victorie, Leverkusen uimește la Lisabona
Aseară, competiția UEFA Champions League (UCL) a oferit un spectacol intens și rezultate notabile, care remodelează clasamentul în faza ligii. Manchester City a demonstrat forță, Newcastle și-a consolidat poziția, iar Leverkusen a obținut o victorie prețioasă în deplasare. Interul lui Cristi Chivu a câștigat.

Rezultatele cheie ale serii UCL:

Manchester City – Borussia Dortmund 4–1 Newcastle – Athletic Bilbao 2–0 Benfica – Bayer Leverkusen 0–1 Marseille – Atalanta 0–1 (gol în prelungiri)

Manchester City, o mașinărie de goluri

Manchester City nu a lăsat loc de îndoială pe teren propriu, impunându-se clar în fața celor de la Borussia Dortmund. Phil Foden a reușit o dublă spectaculoasă (min. 22, 57). Erling Haaland a marcat împotriva fostei sale echipe (min. 29). Rayan Cherki a închis tabela în prelungiri.

Pentru Dortmund, a punctat Waldemar Anton (min. 72).

Cu acest succes, echipa lui Pep Guardiola urcă în vârful clasamentului fazei ligii.

Newcastle, „Coțofenele” a Treia Victorie (2-0)

Newcastle United continuă seria excelentă în Liga Campionilor, bifând al treilea succes consecutiv pe St James’ Park, în fața celor de la Athletic Bilbao. Dan Burn a deschis scorul cu o lovitură de cap. Joelinton a dublat avantajul, tot cu o execuție din cap.

Newcastle ajunge la un total de 9 puncte după o seară în care a controlat complet partida.

Leverkusen, Lovitură grecească la Lisabona (1-0)

Bayer Leverkusen a reușit o victorie surprinzătoare pe terenul Benficăi, echipa antrenată de José Mourinho. Patrik Schick a fost eroul serii, marcând unicul gol după o confuzie în careul portughez, profitând de o respingere greșită a fundașului Samuel Dahl.

A fost primul succes al campaniei UCL pentru echipa germană.

Dramă la Marsilia: Atalanta smulge victoria în prelungiri

Pe stadionul Velodrome, Atalanta a obținut in extremis toate cele trei puncte în fața lui Marseille. După un penalty ratat de De Ketelaere în prima repriză, Lazar Samardžić a marcat golul victoriei în minutul 90+, printr-o execuție splendidă de la distanță.

Alte Rezultate

Club Brugge – Barcelona: 3–3. Un „thriller” cu șase goluri și răsturnări de situație.

Ajax – Galatasaray: 0–3. Victor Osimhen a reușit un hat-trick de senzație pe Johan Cruyff Arena.

Qarabağ – Chelsea:2–2. Londonezii continuă să aibă sincope în faza grupelor.

Inter – Kairat: 2–1. Nerazzurri își păstrează parcursul perfect.

Detalii pe uefa.com

