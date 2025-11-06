Seară de forță în Champions League! Manchester City zdrobește cu 4-1 pe Dortmund, Newcastle, a treia victorie, Leverkusen uimește la Lisabona
- Dinu Marian
- 6 noiembrie 2025, 05:52
Aseară, competiția UEFA Champions League (UCL) a oferit un spectacol intens și rezultate notabile, care remodelează clasamentul în faza ligii. Manchester City a demonstrat forță, Newcastle și-a consolidat poziția, iar Leverkusen a obținut o victorie prețioasă în deplasare. Interul lui Cristi Chivu a câștigat.
Rezultatele cheie ale serii UCL:
Manchester City – Borussia Dortmund 4–1 Newcastle – Athletic Bilbao 2–0 Benfica – Bayer Leverkusen 0–1 Marseille – Atalanta 0–1 (gol în prelungiri)
Manchester City, o mașinărie de goluri
Manchester City nu a lăsat loc de îndoială pe teren propriu, impunându-se clar în fața celor de la Borussia Dortmund. Phil Foden a reușit o dublă spectaculoasă (min. 22, 57). Erling Haaland a marcat împotriva fostei sale echipe (min. 29). Rayan Cherki a închis tabela în prelungiri.
Pentru Dortmund, a punctat Waldemar Anton (min. 72).
Cu acest succes, echipa lui Pep Guardiola urcă în vârful clasamentului fazei ligii.
Newcastle, „Coțofenele” a Treia Victorie (2-0)
Newcastle United continuă seria excelentă în Liga Campionilor, bifând al treilea succes consecutiv pe St James’ Park, în fața celor de la Athletic Bilbao. Dan Burn a deschis scorul cu o lovitură de cap. Joelinton a dublat avantajul, tot cu o execuție din cap.
Newcastle ajunge la un total de 9 puncte după o seară în care a controlat complet partida.
Leverkusen, Lovitură grecească la Lisabona (1-0)
Bayer Leverkusen a reușit o victorie surprinzătoare pe terenul Benficăi, echipa antrenată de José Mourinho. Patrik Schick a fost eroul serii, marcând unicul gol după o confuzie în careul portughez, profitând de o respingere greșită a fundașului Samuel Dahl.
A fost primul succes al campaniei UCL pentru echipa germană.
Dramă la Marsilia: Atalanta smulge victoria în prelungiri
Pe stadionul Velodrome, Atalanta a obținut in extremis toate cele trei puncte în fața lui Marseille. După un penalty ratat de De Ketelaere în prima repriză, Lazar Samardžić a marcat golul victoriei în minutul 90+, printr-o execuție splendidă de la distanță.
Alte Rezultate
Club Brugge – Barcelona: 3–3. Un „thriller” cu șase goluri și răsturnări de situație.
Ajax – Galatasaray: 0–3. Victor Osimhen a reușit un hat-trick de senzație pe Johan Cruyff Arena.
Qarabağ – Chelsea:2–2. Londonezii continuă să aibă sincope în faza grupelor.
Inter – Kairat: 2–1. Nerazzurri își păstrează parcursul perfect.
