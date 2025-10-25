Sport

Cristi Chivu, o durere care l-a urmărit toată viața. Antrenorul lui Inter, marcat înainte de majorat

Cristi Chivu Parma. Sursa foto: Facebook
Cristi Chivu (44 de ani) a fost urmărit de o mare tragedie întreaga de carieră de fotbalist. Iar rana, chiar dacă s-a mai atenuat, sângerează încă. Fostul fundaș a fost cea mai bună marfă de export a fotbalului românesc, din ultimii 30 de ani. Dacă ținem cont de echipele la care a evoluat: Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano.

Cristi Chivu, la cel mai înalt nivel și ca fotbalist, și ca antrenor

Cu ultima formație, în 2010, a câștigat Liga Campionilor. Performanță pe care o mai are în palmares doar Florin Răducioiu, la AC Milan - 1994. Cu mențiunea că fundașul a fost titular în finala cu Bayern (2-0), atacantul nu a prins lotul în ultimul act, câștigat de milanezi, cu Barcelona, scor 4-0.

Chivu începe să se remarce și ca antrenor. După ce e trecut pe la grupele de tineret ale celor de la Inter, a debutat la seniori, la Parma, iar în prezent conduce unul dintre numele mari ale fotbalului european, finalista de anul trecut a UEFA Champions League.

Reșițeanul a avut o carieră fulminantă. A debutat la echipa din orașul natal, CSM, în 1997. Un an mai târziu s-a transferat la Universitatea Craiova, iar din Bănie a trecut la Ajax, în 1999, acolo unde cu timpul a devenit căpitan al echipei „lăncierilor”. Chivu nu și-a irosit șansa. Majoritatea românilor l-au descoperit la Euro 2000, la celebrul meci Anglia, scor 3-2, atunci când fundașul a fost titular și a deschis scorul.

Tragedia pierderii tatălui

Chivu avea 19 ani și trecuse printr-o experință cruntă. În 1998 își pierduse tatăl. Mircea Chivu l-a îndrumat către fotbal. el însuși, fost jucător la Reșița, apoi antrenor principal și „secund”. O boală necruțătoare l-a răpus pe Chivu senior în primăvara acelui an. Cu ultimele puteri, i-a transmis fiului să revină în cantonament și să pregătească meciul cu Ceahlăul. Câștigat de reșițeni cu 5-1. Mircea Chivu nu și-a văzut fiul nici măcar în Bănie. Transferul la Craiova avea să fie parafat la câteva luni după decesul tatălui.

sursa: Facebook

„Lui Mircea, care îmi era secund atunci, îi era teamă când i-am zis că vreau să-l debutez pe Cristi. Mi-a zis: Nea Ioan, ești sigur, e pregătit, să nu ne sară lumea în cap. I-am zis că merg pe mâna lui, băiatul era cuminte, talentat, nu avea cum să dea greș”, povestea pentru EVZ, Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a lansat pe Cristi Chivu în fotbalul mare.

N-a vrut să mai audă de fotbalul românesc

Un necaz care l-a afectat pe Cristi Chivu, dar i-a dat forța de-a ajunge în fotbalul care contează. Mama, Mariana, și Diana, sora, i-au fost persoanele care l-au sprijinit tot timpul. Știind bine mediul fotbalistic din România, Chivu nu a mai avut legături decât cu echipa națională. Apoi, când a ales cariera de antrenor, a preferată să o ia de jos, de la echipele de tineret ale lui Inter, în ciuda ofertelor pe care le-a avut din campionatul intern. Înțelegând că orice realizare în Superliga este nulă raportată la fotbalul important din Vest.

